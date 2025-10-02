X!

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

Ri Song-gum
Ri Song-gum Autor/allikas: SCANPIX / AP
Norra väikelinnas Fördes alanud tõstmise maailmameistrivõistlustel sai kohe esimesel võistlusõhtul näha maailmarekordit.

Kuna seoses kaalukategooriate muutmisega nulliti tänavu kõik senised maailmarekordid ära, siis tuli võistlejatel ületada niiöelda standardtulemused, alates millest hakatakse maailmarekordeid uuesti kirja panema.

Avapäeval oli kavas kuni 48-kiloste naiste võistlus ja Põhja-Korea tõstja Ri Song-gum ei suutnud seda rebimises (standard 93 kg, tema tulemus 91 kg), küll aga tõukamises (vastavalt 119 ja 122 kg) ja kogusummas (standard 210 ja tema tulemus 213 kg).

Tegemist oli Ri karjääri teise MM-tiitliga, sest aasta eest Bahreinis toimunud tiitlivõistlusel oli ta parim kuni 49-kiloste naiste kategoorias.

Võistlusel andsid tooni Aasia tõstjad, kes hõivasid viis kõrgemat kohta ja kaheksa kohta kümnest esikümnes. Hõbemedalile tõusis India tõstja Mirabai Chanu (199 kg) ja pronksi sai Tai esindaja Thanyathon Sukcharoen (198 kg).

Parima Euroopa esindajana oli C-grupis võistelnud hispaanlanna Lucia Gonzalez 13. (169 kg).

Tõstmise maailmameistrivõistlused kestavad Fördes 2.-11. oktoobrini. Eesti tõstjaid sedapuhku areenile tulemas ei ole.

Toimetaja: Siim Boikov

