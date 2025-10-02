X!

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

Jalgpall
Maroko U-20 jalgpallikoondis
Maroko U-20 jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel Tšiilis mängivad C-alagrupis nii Brasiilia kui ka Hispaania, kuid juba kahe vooru järel kindlustas grupi võidu Maroko.

Maroko oli esimeses voorus parem Hispaaniast 2:0 ja alistas teises voorus ka Brasiilia 2:1.

Kuna Mehhiko mängis välja 2:2 viigid nii Brasiilia kui ka Hispaaniaga, siis on Marokol kahe vooru järel konkurentide ees juba neljapunktine edu. Kuue punktiga jätkavale Aafrika riigile järgnevad Mehhiko (2), Brasiilia (1) ja Hispaania (1).

Viimases voorus kohtuvad Hispaania - Brasiilia ja Mehhiko - Maroko.

D-alagrupis on õigustanud oma staatust selle noorteklassi ajaloo edukaim koondis Argentina. Esimeses voorus saadi jagu Kuubast 3:1 ja teises Austraaliast 4:1 ning kuue punktiga ollakse kindlasti vähemalt kahe parema seas.

Teist kohta hoiab nelja punktiga Argentina viimase vooru vastane Itaalia. Avavoorus saadi jagu Austraaliast 1:0, kuid teises piirduti Kuuba vastu 2:2 viigiga. Seejuures oli Itaalia veel paarkümmend enne lõppu 2:0 ees, aga kuubalastel õnnestus penalti abil punkt teenida.

Neljapäeval peetakse teise vooru mängud E-alagrupis (USA - Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika - Uus-Kaledoonia) ja F-alagrupis (Colombia - Norra ja Nigeeria - Saudi Araabia).

Jalgpalli U-20 MM-il on 24 meeskonda, kes on jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Edasi 16 hulka pääsevad iga grupi kaks paremat ja kõigi gruppide peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

09:28

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

00:06

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

01.10

FIFA asepresident: Iisraeli üle otsustagu ennekõike UEFA

01.10

Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

01.10

Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

01.10

Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

01.10

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

01.10

Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

sport.err.ee uudised

17:19

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

13:43

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

10:26

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

09:52

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

09:28

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

08:57

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

08:05

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

00:06

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

01.10

Mölder seljatas tasavägise mängu järel viienda asetusega tšehhi

loetumad

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

01.10

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo