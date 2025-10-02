Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

Jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel Tšiilis mängivad C-alagrupis nii Brasiilia kui ka Hispaania, kuid juba kahe vooru järel kindlustas grupi võidu Maroko.

Maroko oli esimeses voorus parem Hispaaniast 2:0 ja alistas teises voorus ka Brasiilia 2:1.

Kuna Mehhiko mängis välja 2:2 viigid nii Brasiilia kui ka Hispaaniaga, siis on Marokol kahe vooru järel konkurentide ees juba neljapunktine edu. Kuue punktiga jätkavale Aafrika riigile järgnevad Mehhiko (2), Brasiilia (1) ja Hispaania (1).

Viimases voorus kohtuvad Hispaania - Brasiilia ja Mehhiko - Maroko.

D-alagrupis on õigustanud oma staatust selle noorteklassi ajaloo edukaim koondis Argentina. Esimeses voorus saadi jagu Kuubast 3:1 ja teises Austraaliast 4:1 ning kuue punktiga ollakse kindlasti vähemalt kahe parema seas.

Teist kohta hoiab nelja punktiga Argentina viimase vooru vastane Itaalia. Avavoorus saadi jagu Austraaliast 1:0, kuid teises piirduti Kuuba vastu 2:2 viigiga. Seejuures oli Itaalia veel paarkümmend enne lõppu 2:0 ees, aga kuubalastel õnnestus penalti abil punkt teenida.

Neljapäeval peetakse teise vooru mängud E-alagrupis (USA - Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika - Uus-Kaledoonia) ja F-alagrupis (Colombia - Norra ja Nigeeria - Saudi Araabia).

Jalgpalli U-20 MM-il on 24 meeskonda, kes on jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Edasi 16 hulka pääsevad iga grupi kaks paremat ja kõigi gruppide peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.