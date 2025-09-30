Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

Keila Coolbet pidas teisipäeval Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) esimese kohtumise, kui võõrsil kaotati Manchester Basketballile 80:84 (24:18, 14:28, 21:16, 21:22).

Keila hoidis suure osa avapoolajast ohje enda käes, kuid Manchester tegi teise veerandi keskel 13:0 vahespurdi ja suundus vaheajale 46:38 eduseisus.

Kolmandal veerandil kasvas vahe korraks 16 punkti peale, ent Keila võitles tagasi ja viigistas seisu viimase vaatuse alguses (62:62). Sealt edasi kulges punkt-punkti heitlus, kus kumbki meeskond ei suutnud edu viiest punktist suuremaks kasvatada. Manchester näitas lõpuminutitel külmemat närvi ning teenis 84:80 võidu.

Pjay Smith Jr. viskas võitjate parimana 21 punkti. Keila poolel sooritas Patrik Saal kaksikduubli 20 punkti ja 13 lauapalliga, Kadarius Johnson lisas omalt poolt 17 silma.

Keila järgmine kohtumine ENBL-i liigas toimub 29. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi norrakate Gimlega (0-0). Kolmapäeval sõidab TalTech/ALEXELA (0-1) külla Hollandi klubile Groningeni Donarile (0-1).