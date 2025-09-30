X!

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

Korvpall
Keila Coolbet
Keila Coolbet Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Keila Coolbet pidas teisipäeval Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) esimese kohtumise, kui võõrsil kaotati Manchester Basketballile 80:84 (24:18, 14:28, 21:16, 21:22).

Keila hoidis suure osa avapoolajast ohje enda käes, kuid Manchester tegi teise veerandi keskel 13:0 vahespurdi ja suundus vaheajale 46:38 eduseisus.

Kolmandal veerandil kasvas vahe korraks 16 punkti peale, ent Keila võitles tagasi ja viigistas seisu viimase vaatuse alguses (62:62). Sealt edasi kulges punkt-punkti heitlus, kus kumbki meeskond ei suutnud edu viiest punktist suuremaks kasvatada. Manchester näitas lõpuminutitel külmemat närvi ning teenis 84:80 võidu.

Pjay Smith Jr. viskas võitjate parimana 21 punkti. Keila poolel sooritas Patrik Saal kaksikduubli 20 punkti ja 13 lauapalliga, Kadarius Johnson lisas omalt poolt 17 silma.

Keila järgmine kohtumine ENBL-i liigas toimub 29. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi norrakate Gimlega (0-0). Kolmapäeval sõidab TalTech/ALEXELA (0-1) külla Hollandi klubile Groningeni Donarile (0-1). 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

28.09

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

videod

sport.err.ee uudised

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

30.09

ETV spordisaade, 30. september

30.09

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

30.09

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

30.09

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

30.09

Flora pikale seeriale punkti pannud Saku pärjati kuu parimate auhindadega

30.09

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

loetumad

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

30.09

Lajal loobus Challengeri turniirist

29.09

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo