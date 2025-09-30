Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

48-aastane Young, kes on juhendanud teiste seas Tokyo olümpiahõbedat Laura Muiri ja Glasgow sise-MM-i hõbemedalisti Jemma Reekiet, tunnistas end süüdi sportlaste väärkohtlemises, sealhulgas manipuleerivas käitumises ja sportlaste heaolu eiravas tegutsemises.

UKA distsiplinaarkomisjon leidis, et Young on süüdi üheksas rikkumises, millest seitse liigitati "tõsiseks". Näiteks ühel juhul võttis Young sportlase oma auto peale, hakkas vaidluse käigus suurel kiirusel kihutama ning jättis hiljem sportlase tee äärde maha. Teises olukorras sundis Young vigastatud sportlast võistlema hoolimata arsti hoiatustele.

"Ükski võistlustulemus ei õigusta kunagi käitumist, mis jääb väga selgelt alla UKA litsentseeritud treenerilt nõutavatele standarditele," kommenteeris UKA tegevjuht Jack Buckner. "See juhtum rõhutab, et tulemused ja medalid ei tohi kunagi tulla sportlase heaolu arvelt."

Youngi süüdistas kuus sportlast, kellest viis jäid anonüümseks. Ainsana otsustas avalikkuse ette tulla 32-aastane Muir. "Toetan täielikult distsiplinaarkomisjoni otsuseid. Nüüd saan keskenduda tulevikule, ootan põnevusega oma karjääri järgmiseid aastaid ning soovin selle keerulise peatüki lõplikult seljataha jätta," ütles Muir.

Young juhendas Muiri Tokyo olümpiamängudel, kus jooksutäht võitis 1500 meetri distantsil hõbemedali. Nende koostöö lõppes 2023. aastal.

Lisaks kolme aasta pikkusele tegutsemiskeelule peab Young läbima mitu erinevat koolitust, mis puudutavad sportlaste heaolu, koostööd arstidega ning kiusamist ja ahistamist.

Young nimetati 2016. aastal Suurbritannia aasta kergejõustikutreeneriks.