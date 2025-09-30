X!

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

Kergejõustik
Andy Youngi tuntuim õpilane Laura Muir.
Andy Youngi tuntuim õpilane Laura Muir. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Suurbritannia kergejõustikuliidu (UKA) distsiplinaarkomisjon määras jooksutreenerile Andy Youngile kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu.

48-aastane Young, kes on juhendanud teiste seas Tokyo olümpiahõbedat Laura Muiri ja Glasgow sise-MM-i hõbemedalisti Jemma Reekiet, tunnistas end süüdi sportlaste väärkohtlemises, sealhulgas manipuleerivas käitumises ja sportlaste heaolu eiravas tegutsemises.

UKA distsiplinaarkomisjon leidis, et Young on süüdi üheksas rikkumises, millest seitse liigitati "tõsiseks". Näiteks ühel juhul võttis Young sportlase oma auto peale, hakkas vaidluse käigus suurel kiirusel kihutama ning jättis hiljem sportlase tee äärde maha. Teises olukorras sundis Young vigastatud sportlast võistlema hoolimata arsti hoiatustele.

"Ükski võistlustulemus ei õigusta kunagi käitumist, mis jääb väga selgelt alla UKA litsentseeritud treenerilt nõutavatele standarditele," kommenteeris UKA tegevjuht Jack Buckner. "See juhtum rõhutab, et tulemused ja medalid ei tohi kunagi tulla sportlase heaolu arvelt."

Youngi süüdistas kuus sportlast, kellest viis jäid anonüümseks. Ainsana otsustas avalikkuse ette tulla 32-aastane Muir. "Toetan täielikult distsiplinaarkomisjoni otsuseid. Nüüd saan keskenduda tulevikule, ootan põnevusega oma karjääri järgmiseid aastaid ning soovin selle keerulise peatüki lõplikult seljataha jätta," ütles Muir.

Young juhendas Muiri Tokyo olümpiamängudel, kus jooksutäht võitis 1500 meetri distantsil hõbemedali. Nende koostöö lõppes 2023. aastal.

Lisaks kolme aasta pikkusele tegutsemiskeelule peab Young läbima mitu erinevat koolitust, mis puudutavad sportlaste heaolu, koostööd arstidega ning kiusamist ja ahistamist.

Young nimetati 2016. aastal Suurbritannia aasta kergejõustikutreeneriks.

Toimetaja: Henrik Laever

Kergejõustiku uudised

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

12:28

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 30-aastaselt

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

21.09

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

21.09

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

sport.err.ee uudised

22:07

ETV spordisaade, 30. september

21:33

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

20:54

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

19:26

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

18:57

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

18:29

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

17:55

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

17:18

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

16:40

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

16:07

Flora pikale seeriale punkti pannud Saku pärjati kuu parimate auhindadega

15:39

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

14:57

Purga valiti Rahvusvahelise Dopinguagentuuri asutavasse kogusse

14:26

Alcaraz pikendas Tokyos oma turniirivõitude seeriat

13:51

Gauff kindlustas pileti aastalõputurniirile

13:16

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

12:47

Lajal loobus Challengeri turniirist

12:28

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

11:52

Eesti laskurid võitsid Euroopa karikavõistluste finaalis kolm medalit

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo