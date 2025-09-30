Flora pikale seeriale punkti pannud Saku pärjati kuu parimate auhindadega

Naiste jalgpalli meistriliiga septembrikuu parimate auhinnad rändavad Saku Sportingu ridadesse, kui parimaks mängijaks valiti ründaja Emma Treiberg ning treeneriks Merily Toom.

Treibergi panus septembrikuistes kohtumistes oli Sportingu naiskonna jaoks märkimisväärne: ta kuulus kolmes mängus algkoosseisu, kogus 222 mänguminutit ning lõi igas kohtumises vähemalt ühe värava. Tallinna Kalevi vastu säras ründaja kübaratrikiga ning otsustava tabamuse vormistas ta ka tabeliliidri Tallinna FC Flora võrku. Liiga suurimate väravaküttide edetabelis hoiab Treiberg viiendat kohta, olles sel hooajal löönud 13 väravat, vahendab jalgpall.ee.

Toomi juhendatav Saku Sporting teenis septembris neljast kohtumisest maksimumpunktid. Kuigi Ararati vastu saadi kirja +:-, näidati ülejäänud mängudes kindlat minekut. Sporting alistas FC Elva 5:0, JK Tallinna Kalevi 4:2 ning suurrivaali Tallinna FC Flora 1:0. Viimane tulemus oli tähelepanuväärne, sest punkte polnud Flora vastu teenitud pea kahe aasta jooksul ning võidumaitset nauditi viimati 2021. aasta suvel. Võitude seeria kindlustas Sportingule tabelis teise koha, suurendades vahet lähimate jälitajatega nelja ja kuue punktini.

Parima mängija valimisel kogusid lisaks Treibergile hääli tema klubikaaslased Lisandra Rannasto ja Katriin Saulus, JK Tabasalus palliv Anni Iiris Ilisson ning Viimsi JK jalgpallurid Laura Nataly Hernandez Gonzalez ja Angela Fuster Sendra. Peatreeneri valimisel sai hääli ka Tabasalu peatreener Andreas Tiits, Viimsi JK juhendav Anastassia Morkovkina ning Flora loots Ljubov Maksimova.

Parima mängija ja peatreeneri valimisel osalesid naiste koondise peatreener, neidude U-19 koondise peatreener, jalgpalliliidu esindaja ja spordiajakirjanik. Hääleõiguse omanikud reastavad igakuiselt enda esikolmiku – esikoht teenib kolm punkti, teine kaks ja kolmas ühe punkti. Parim mängija ja treener selgub punktide kokkuliitmisel.

Kuu parimaid mängijaid ja treenereid tunnustab kinkekaartidega juveeli- ja kellakauplus Goldtime.