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Naiste meistriliiga kuu parimad tulevad ajaloolise tiitlini jõudnud Paidest

Jalgpall
Lisette Tammik ja Sirje Kapper
Lisette Tammik ja Sirje Kapper Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Naiste jalgpalli neistriliiga oktoobri- ja novembrikuu parimate auhinnad lähevad värske meistri Paide Linnanaiskonna ridadesse, kui parimaks mängijaks valiti Lisette Tammik ning treeneriks Sirje Kapper.

Tammik käis pooleteise kuu jooksul väljakul neljas kohtumises, tehes kõigis kaasa täismängu. Kahes kohtumises jõudis ründaja ka väravateni: Viimsi JK vastu sai ta kirja kübaratriki ning hooaja viimases, meistritiitli saatuse otsustanud mängus lõi kaks väravat. Kokku kogunes Tammiku arvele hooaja jooksul 19 tabamust, millega ta lõpetas väravaküttide edetabelis kolmandal kohal.

Kapperi juhendamisel pidas Linnanaiskond kokku viis kohtumist, millest võitis neli ja kaotas ühe. Oktoobri alguse kaotusele järgnesid võidud valitseva meistri Tallinna FC Flora (2:0), FC Elva (4:0) ja Viimsi JK (5:0) üle. Hooaja viimases ja otsustavas kohtumises alistati Harju JK Laagri 3:1, millega kindlustati klubi debüüthooajal Eesti meistritiitel. Ühtlasi lõpetas Paide sellega Flora kaheksa aastat kestnud valitsemisaja.

Parima mängija valimisel kogusid lisaks Tammikule hääli Saku Sportingu mängijad Katriin Saulus, Grete Daut ja Viktoria Toding ning Tallinna FC Flora jalgpallur Gretlin Pihlak. Peatreeneri valimisel said hääli ka Merily Toom (Sporting), Karl-Sander Eensoo (Flora) ja Anastassia Morkovkina (Viimsi).

Parima mängija ja peatreeneri valimisel osalesid naiste koondise peatreener ja abitreener, jalgpalliliidu esindaja ja spordiajakirjanik. Hääleõiguse omanikud reastavad igakuiselt enda esikolmiku – esikoht teenib kolm punkti, teine kaks ja kolmas ühe punkti. Parim mängija ja treener selgub punktide kokkuliitmisel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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