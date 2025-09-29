VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

Poola ekstreemsportlane Andrzej Bargiel tegi eelmisel nädalavahetusel ajalugu, kui temast sai esimene inimene, kes roninud ilma lisahapnikuta Mount Everesti (Džomolungma) tippu ja sealt alla suusatanud.

37-aastane Bargiel jõudis 22. septembril Džomolungma tippu ning tegi seda ilma lisahapnikuta. Sellega tema seiklus ei lõppenud, vaid poolakas oli endaga kaasa võtnud suusad ning ees ootas veidi enam kui 3,5 kilomeetri pikkune suusasõit, mis lõppes Khumbu jääliustiku juures.

Bargiel ronis maailma tippu 16 tundi, mis ei olnud ilmastikutingimuste tõttu plaanipärane. "Sa pead väga palju valmistama, et suudaksid 16 tundi 8000 meetri kõrgusel veeta," sõnas poolakas. "Ma otsustasin laskumise poolitada, sest liustikel navigeerimine oli ainult hommikuvalguses võimalik. Ülesse jõudmine oli juba ise raske, ma pole kunagi nii kaua sellistes kõrgustes olnud."

Ainult 20 inimest on Džomolungma tipust alla suusatanud, Bargielist sai esimene, kes seda ilma lisahapnikuta teinud. "See on minu sportlaskarjääri üks olulisemaid saavutusi. Mount Everestilt alla suusatamine on olnud unistus, mis kasvas minus aastaid. Teadsin, et sügistingimused teevad selle raskeks, Khumbu liustik osutus mu elu suurimaks väljakutseks," lisas poolakas.

Ühtlasi on Bargiel ainus inimene maailma ajaloos, kes on suusatanud K2 tipust (8611 m) baaslaagrisse, mis asub 5150 meetri kõrgusel.