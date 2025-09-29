Eesti U-19 jalgpallineiud kaotasid Balti turniiril leedulannadele

Nagu ka kaks päeva tagasi Läti vastu, alustas Eesti aktiivsemalt ja jõulisemalt, kuid kohtumise edenedes said vastased üha enam mängu enda kontrolli alla, vahendab jalgpall.ee.

Hea võimalus avanes Eestil 27. minutil nurgalöögi järel, kui Loviise Männiste jäi karistusalas valveta ja pääses löögile, kuid pall lendas üle värava. Avapoolaja lõpus kasutas Leedu enda kiiruse eelise ära ning viis 42. minutil võistkonna juhtima. Paari minuti pärast oli Eestil veel hea šanss viigistamiseks, kui penaltipunkti lähistelt peaga löögile pääsenud Minna-Brit Jõelaid suunas palli värava poole, kuid vastaste puurivaht hoidis eduseisu.

Teise kolmveerandtunni alguses suurendas Leedu oma edu kahele väravale, kui Eesti karistusalas tehtud vea järel määrati vastaste kasuks penalti. Võõrustajate kapten realiseeris selle kindlalt. Eesti suutis vahet vähendada 73. minutil, kui karistuslöögist tabas täpselt Männiste, saates palli lati alla. Lõpuminutitel püüdis Eesti viigiväravat leida ja tekitas mitmeid võimalusi, ent tulemuseta.

Lisaks Eestile ja Leedule võistles turniiril ka Läti. Eesti neiud kohtusid Lätiga laupäeval, kui vastasele jäädi alla tulemusega 0:1. Leedu ja Läti omavaheline kohtumine lõppes esimese 2:1 võiduga, mis tähendab, et turniiri võidukarika tõstis tänavu Leedu.