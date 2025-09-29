X!

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

Vormelisport
Lewis Hamilton ja tema koer Roscoe
Lewis Hamilton ja tema koer Roscoe Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vormelisport

Seitsmekordne vormel-1 sarja maailmameister Lewis Hamilton teatas, et tema koer Roscoe lahkus raske haiguse järel siitilmast.

Hamiltoni neljajalgsel kaaslasel tuvastati hiljuti kopsupõletik ning kuigi Roscoe võitles kõvasti, tuli peremehel vastu võtta südantlõhestav otsus. "Pärast nelja päeva, mille jooksul ta võitles kõigest väest, tuli mul teha oma elu raskeim otsus ja Roscoe'ga hüvasti jätta," kirjutas vormelipiloot. "Ta ei lõpetanud võitlemist, täiesti lõpuni välja."

Hamilton adopteeris 2013. aastal kaks buldogi, koos Roscoega võttis ta omale veel Coco, kes suri 2020. aastal. "Kuigi olin varasemalt Coco kaotanud, ei ole ma kunagi pidanud koera magama panema. See on üks valusamaid kogemusi ja ma tunnen tõelist ühendust kõigiga, kes on seda varem läbi elanud. See oli raske, aga ta oli mu elu üks ilusamaid osi. Sain teda armastada ja ta armastas mind vastu," sõnas Hamilton.

Viimased 12 aastat Hamiltoni ringrajalt ringrajale saatnud buldog suri oma peremehe käte vahel. Roscoe oli sarnaselt oma omanikule superstaar, tema Instagrami kontol on üle 1,4 miljoni jälgija.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

vormeliuudised

18:20

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

21.09

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

20.09

Verstappen alustab Bakuus parimalt stardikohalt, Piastri lõpetas seinas

07.09

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

06.09

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

06.09

Aroni tiimikaaslane sõlmis Alpine'iga pika lepingu

05.09

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

31.08

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

sport.err.ee uudised

18:20

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

17:58

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

17:23

Filippov saavutas parakergejõustiku MM-il kaugushüppes seitsmenda koha

16:49

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

16:17

Eesti kettasportlased saavutasid klubide EM-il kuuenda koha

15:45

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

15:01

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

14:33

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

13:42

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

13:13

Valter Heueri mälestusvõistluse esikoht rändas Soome

12:45

Ryder Cupi tiitel jäi eurooplastele

11:50

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

11:29

Stanley karikavõitja jäi oma kaptenist pikaks ajaks ilma

10:52

Martin Rump pani Barcelonas hooajale võiduka punkti

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

11:50

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

09:11

Tiit Karuksi kuukommentaar: maailma kergejõustik on Duplantise nägu

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

08:39

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo