Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

Hamiltoni neljajalgsel kaaslasel tuvastati hiljuti kopsupõletik ning kuigi Roscoe võitles kõvasti, tuli peremehel vastu võtta südantlõhestav otsus. "Pärast nelja päeva, mille jooksul ta võitles kõigest väest, tuli mul teha oma elu raskeim otsus ja Roscoe'ga hüvasti jätta," kirjutas vormelipiloot. "Ta ei lõpetanud võitlemist, täiesti lõpuni välja."

Hamilton adopteeris 2013. aastal kaks buldogi, koos Roscoega võttis ta omale veel Coco, kes suri 2020. aastal. "Kuigi olin varasemalt Coco kaotanud, ei ole ma kunagi pidanud koera magama panema. See on üks valusamaid kogemusi ja ma tunnen tõelist ühendust kõigiga, kes on seda varem läbi elanud. See oli raske, aga ta oli mu elu üks ilusamaid osi. Sain teda armastada ja ta armastas mind vastu," sõnas Hamilton.

Viimased 12 aastat Hamiltoni ringrajalt ringrajale saatnud buldog suri oma peremehe käte vahel. Roscoe oli sarnaselt oma omanikule superstaar, tema Instagrami kontol on üle 1,4 miljoni jälgija.