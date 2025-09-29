X!

Martin Rump pani Barcelonas hooajale võiduka punkti

Martin Rump (pjedestaali esimesel astmel, vasakult esimene).
Martin Rump (pjedestaali esimesel astmel, vasakult esimene). Autor/allikas: Mühlner Motorsport
Ringrajasõitja Martin Rump pani tänavusele hooajale võiduka punkti Barcelonas, kui teenis 24h Series sarja viimasel etapil esikoha.

Tänavusele Michelin 24h Series sarjale pandi traditsiooniliselt punkt Barcelona ringrajal, kus Martin Rump esindas Mühlner Motorsporti tiimi (Rump, Julian Hanses, Valters Zviedris, Paul Meijer; Porsche 911 GT3 Cup).

Võidukalt lõppenud Paul Ricardi 12 tunni sõidu järel jätkus Mühlner Motorsporti hea hoog ka Barcelonas. Sarja tänavuse hooaja ainus 24 tunni sõit suudeti 992 klassis võita, läbides Barcelona ringrajal kokku koguni 717 ringi.

"Meil oli juba eelmise Paul Ricardi võidu pealt hea momentum sees, et minna kõrgele kohale võitlema ka Barcelonas. Seekord oli meil Paul Meijeri näol veel ka lisasõitja ja kuigi ta öösel ei saanud sõita, oli sellest meile tõhus abi," sõnas Rump sõidu järel.

"Kõik sujus väga hästi ja suutsime end hoida erinevatest viperustest eemal. Auto püsis terve, mehaanikud tegid suurepärase töö boksis ja ka meie ise sõitjatena saime oma asjadega hakkama."

Kuigi Martin Rump on erinevates kestvussarjades võistelnud juba aastaid ja saanud ka võidurõõmu maitsta, oli Barcelona 24 tunni sõidu võit tema karjääri esimeseks ööpäeva sõidu võiduks.

"Kindlasti on see sellevõrra veel magusam, et kuigi mul on erinevaid 12 tunni ja muudes formaatides võite, polnud veel seda tõelist juveeli. Ja muidugi on magus saada see kuulsal Barcelona ringrajal," tõdes Rump.

Kuigi Mühlner Motorsport ja Rump teenisid tänavu viie-etapilises sarjas kaks etapivõitu, jätsid hooaja esimese poole viperused nad üldarvestuses kolmandaks. Sarja võitnud RPM Racingust jäi neid lahutama vaid kümme punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

