Meier aitas Eesti naiskonna Põhjamaade triali MV-l teiseks

Triali Põhjamaade meistrivõistlused toimusid Läänemeres asuval Taanile kuuluval Fyni saarel. Eesti esinumber Keity Meier sõitis individuaalvõistluses välja kolmanda koha, jäädes alla konkurentidele Norrast.

"Individuaalarvestuses tulin ma kolmandale kohale. Kas ma olen rahul? Ei ole, ma tulin siia võitma. Poodium on poodium, aga ma tahtsin ikkagi rohkemat," kommenteeris Meier võistluse järel.

Korraldajad olid teinud raske raja. Numbri all 101 võistelnud Meieri sõnul olid olud muutlikud ja keerulised. "Rajad olid siin Taani kohta ootamatult mägised. Kes oleks oodanud, et Taanis on sellised suured nõlvad. Sai muda, sai liiva, kolm kivi oli ka, aga keerukaks tegi see, et radade olukord muutus päevaga. Tegingi paar vale valikut ja see maksis mulle valusalt kätte," tõdes eestlanna.

Eesti naiskonna eest käisid lisaks Meierile Taanis rajal Pia Anete Rebane ja Teele Mäerand. Naiskond sai Norra järel ja Rootsi ees teise koha. Sitkelt sõitnud triali Eesti noortekoondis (Stig Ross, Sebastian Tuisk, Lauri Siling-Siland) sai Põhjamaade meistrivõistlustel kolmanda koha.