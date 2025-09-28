Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

Hiina korjas koduselt tiitlivõistluselt kolm kulda, kolm hõbedat ja ühe pronksi ning edestas medalitabelis Suurbritanniat (3-3-0) ja Rumeeniat (2-3-0).

Hiina teenis esikoha naiste ja meeste kergekaalu kahepaatidel ning parasõudmise segakahepaatidel. Olümpiaklassidest tuli ainus medal naiste paarisaerulisel kahepaadil, kus Chen Yunxia ja Zhang Ling olid hollandlannade Roos de Jongi ja Benthe Boonstra järel hõbedal.

Suurbritannia sai kaks esikohta paraklassides, kuid olümpiaklassidest võidutseti meeste roolijata neljapaadil.

Meeste ühepaadi maailmameistriks krooniti Tokyo olümpiavõitja Stefanos Ntouskos (6.36,75), kes jättis hõbedale Pariisi olümpiavõitja Oliver Zeidleri (Saksamaa; 6.37,17). Pronksi sai Jauheni Zalatõ (6.38,60).

Naiste ühepaadil suutis iirlanna Fiona Murtagh (7.12,27) vaid kolme sajandikuga edestada favoriit Lauren Henryt (Suurbritannia; 7.12,30). Kolmanda koha sai taanlanna Frida Sanggaard Nielsen (7.15,89). Ühtlasi sai Murtagh revanši tänavuse EM-finaali eest, kus ta pidi tunnistama üksnes Henry paremust.

GOLDEN GIRL



Fiona Murtagh secures gold in the Women's Single Sculls at the 2025 World Rowing Championships in Shanghai, China #WorldRowingChamps #WRCHShanghai pic.twitter.com/PRJJHYFN83 — World Rowing (@WorldRowing) September 28, 2025

Kuninglikes paadiklassides ehk kaheksapaatidel oli meestest parim Holland (5.27,67), kellele järgnesid Suurbritannia (5.29,93) ja Ameerika Ühendriigid (5.30,09). Naiste samas paadiklassis oli samuti parim Holland (6.08,10), kellele järgnesid Rumeenia (6.10,83) ja Suurbritannia (6.12,66).

Eesti oli esindatud kahes paadiklassis: Uku Siim Timmusk - Johann Poolak teenisid meeste paarisaerulisel kahepaadil 18. koha ja Mikhail Kushteyn oli meeste ühepaadil D-finaali parim ehk kokkuvõttes 19.