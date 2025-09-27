X!

Baruto kutsus ajaloo vägevaima sumomaadleja Eestisse

Sumo
Foto: ERR
Sumo

Kaido Höövelsonil ehk Barutol on külas läbi aegade edukaim sumomaadleja Hakuho, kes väisab siinseid noorteklassi Euroopa meistrivõistlusi.

40-aastane mongol, maadlejanimega Hakuho võitis oma karjääri jooksul 45 kõrgeima divisjoni ehk Makuuchi turniiri ja on jätkuvalt kõige pikemat aega yokozuna tiitlit kandnud maadleja.

Tallinnas on Hakuho Baruto kutsel, kes on peakorraldaja kahe noorteklassi Euroopa meistrivõistluste turniiril. Kuivõrd telemees Tarmo Tiisler jaapani keelt ei kõnele, palus ta Baruto tõlgiks appi.

Hakuho on praeguseks olnud Tallinnas peaaegu kaks ööpäeva, mis enim üllatas? "[Reede] hommikul oli võimalus käia Tallinna vanalinnas ja see oli väga ilus, korras ja puhas. Ilm on väga hea, esimene emotsioon on väga hea. Kõik on korrapärane ja ilus, võib-olla sellepärast Eestist tulevadki sellised tugevad mehed nagu Baruto," vahendas Baruto suurmeistri sõnu.

Tiisler küsis siis vägevatelt vägilastelt, kumb praegu teisele tuule alla teeks, aga endised konkurendid andsid üksteisele au.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

