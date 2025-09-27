Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

X!

Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein tegi reedel kaotusest hoolimata Saksamaa kõrgliigas Bremeni Werderi eest hiilgava debüüdi.

Neljapäeval selgus, et Bremeni klubi esiväravavaht Mio Backhaus sai treeningul vigastada ning Heinal tuli juba järgmiseks päevaks end Müncheni Bayerniks valmis panna. "Kindlasti ei soovi kellelegi kunagi vigastust, ise ka palju vigastusi üle elanud. Aga jah, [reedel] sain selle toel enda võimaluse. Nii on jalgpallis," sõnas Hein laupäeval Eesti ajakirjanikele.

Eesti koondise puurilukk tegi mitu vinget tõrjet, kuid pidi siiski oma väravavõrgust korjama neli palli. "Mis ma telekast näinud olen, selline Harry Kane ja Bayern olid. Tipptasemel võistkond, väga muljetavaldavalt mängisid nii individuaalselt kui tiimina, seda oli ka oodata. Väljakul proovisin oma sooritusega neile vastu astuda," rääkis Hein.

Ta tõrjus kahel korral Kane'i üks-ühele olukorra ning tegi mängu vältel veel mitu vägevat tõrjet. Lisaks Lisaks jagas Hein täpseid sööte ja lõi avapoolajal kaitseliini taha tulnud palli efektselt peaga puhtaks. 

Üks teine väravavaht on sel areenil väravast välja tulemised ikooniliseks teinud. "[Manuel] Neuer oli üks esimesi, kes selliseid asju tegema hakkas. Noorena ma alati vaatasin ja õppisin temalt, see oli puhas instinkt," ütles Hein. "Individuaalselt kindlasti ma teadvustan, et oli palju positiivseid olukordi. Nende kallal saab edasi töötada, asju, kus paremaid otsuseid vastu võtta. Perfektsust on kahjuks raske saavutada, aga seda ma proovin sihtida."

Heina muljetavaldav särgikollektsioon sai lisa ja mängija sõnul tal uhkemat särki polegi. "Õnnestus Manuel Neueriga vahetada," kinnitas ta. "Väike Karl sellistest asjadest unistaski. Äge kogemus, seitse aastat tagasi Arsenali akadeemias olles, käisime Saksamaal Münchenis [hooaja eel] ja siis kaugelt seda staadionit nägin. Ja siis paar aastat tagasi Arsenali esindusega sain reisida kaasa Meistrite liigas Allianz Arenal ja seda atmosfääri kogeda. [Reedel] oli hoopis privileeg ise platsil olla, väga äge asjade käik."

Järgmisel nädalal on Hein seotud veel ühe märgilise sündmusega, kui Bremeni Werder võõrustab 4. oktoobril koondisekaaslase Karol Metsa koduklubi St. Paulit. Hein tegi oma Bundesliga debüüdi ning Mets on paranenud oma vigastusest ja oli laupäeval ise St. Pauli koosseisus olemas.

"Väga loodan, et Karol on ilusti võistkonnas. Mul on heameel, et Karol on suutnud selle vigastuspausi seljatada ja suur rõõm on nii mulle kui koondisekaaslasele ja ka Eesti jalgpallile, et Karol tagasi on. Ainult rõõm näha," ütles Hein.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

