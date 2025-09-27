Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder kaotas Saksamaa kõrgliiga kohtumises reedel võõrsil Müncheni Bayernile 0:4, aga neljast sisselastud väravast hoolimata teenis Eesti koondise puurilukk oma tegutsemisega pigem tunnustust.

"Minu jaoks oli tõeline au Werderi eest debüteerida," lausus Hein pärast matši klubi kodulehekülje vahendusel. "Me püüdsime igal moel, aga Bayernil jagus liiga palju kvaliteeti."

"Neil oli palju šansse ja ka meie tahtsime luua väravavõimalusi. Peame nüüd selle mängu seljataha jätma ja paremini edasi liikuma. Järgmine nädal on uus šanss."

Werderi kapteni Marco Friedli sõnul oli neil Heina tegutsemisest suur abi. "Meil oli mõlemal poolajal üleminekutel korduvaid momente. Kahjuks me ei realiseerinud neid hästi. Selle asemel hoidis Karl meid suurepäraste tõrjetega mängus," lausus ta.

"Ja oli selge, et Bayern näitab oma oskusi ja vääris suureskoorilist võitu. Järgmistes mängudes peame kaitses juurde panema. Peame oma mängu analüüsima ja korjama punkte mängudest jõukohaste vastastega."

Peatreener Horst Steffen lisas, et Bayern on hetkel suurepärases vormis. "Me püüdsime vastu pidada ja eriti esimesel poolajal oma võimalused ära kasutada," sõnas ta.

"Nad olid täna meie jaoks liiga tugevad ja väärisid võitu. Meil on probleeme nii rünnakul kui ka kaitses, millega peame tegelema ning järgmises mängus St. Pauliga juurde panema."

Karl Jakob Hein tegi Bayerni vastu oma debüüdi, sest hooaja esimestes voorudes Werderi väravat kaitsnud Mio Backhaus sai treeningul vigastada. Järgmine kohtub St. Pauliga leiab aset laupäeval, 4. oktoobril koduväljakul.