Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Tõenäoliselt debüteerib Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein oma praeguse koduklubi Bremeni Werderi särgis reedel võõrsil suurklubi Müncheni Bayerni vastu.

Werderi peatreener Horst Steffen on tänavuse hooaja alguses eelistanud Mio Backhausi, kes sai aga treeningul vigastada ega saa kaaslasi vähemalt sel nädalal aidata.

"Treeningul oli kokkupõrge, kus ta vigastas oma õlga," selgitas Steffen enne kohtumist toimunud pressikonverentsil. "Valu segab teda reisimast."

"Võimalik, et ka sidemed said viga, aga vajame täpsemat prognoosi enne, kui saame öelda, millal on teda tagasi oodata."

See tähendab, et reedel Allianz Arenal saab šansi Arsenalist laenul olev Hein. "Tal on võimalus näidata, mida oskab ja kui ta mängib nii nagu treeningutel, siis annab see mulle palju enesekindlust," sõnas peatreener.

"Karl on väga pühendunud mängija, kes teeb kõvasti tööd ja tõestab end pidevalt - aga sama käib muidugi kõigi meie väravavahtide kohta."

Nelja vooruga neli punkti teeninud Werder hoiab liigatabelis hetkel 14. kohta. Hein võib oodata tõsist tööpäeva, sest nelja võiduga alustanud Bayernil on löönud senise hooajaga juba 18 väravat.

Toimetaja: Siim Boikov

