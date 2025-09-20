X!

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

Jalgpall
Bremeni Werderi väravavaht Mio Backhaus palli püüdmas.
Bremeni Werderi väravavaht Mio Backhaus palli püüdmas. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/kolbert-press
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder koduväljakul vastu võtma 0:3 kaotuse. Liidermeeskond Müncheni Bayern säilitas täisedu tänu Harry Kane'i kübaratrikile.

Eesti koondise esikinnas Hein jälgis neljanda vooru kohtumist Freiburgi vastu pingilt. Werder jäi avapoolajal Vincenzo Grifo penalti järel 0:1 kaotusseisu ning teise poolaja alguses tegi Grifo eeltöö Junior Adamu tabamusele.

Paar minutit hiljem oli Werderil võimalus vahet vähendada, ent Freiburgi väravavaht Noah Atubolu sai Roman Schmidi penaltilöögile näpud vahele. Kohtumise lõppseisu vormistas 75. minutil Werderi kaitsja Karim Coulibaly omavärav.

Werder sai ühe võidu ja ühe viigi kõrvale teise kaotuse. Liigatabelis paiknetakse nelja punktiga 13. kohal.

Harry Kane sai Bundesligas hakkama oma üheksanda kübaratrikiga, kui Bayern oli võõrsil 4:1 üle Hoffenheimist. Teise poolaja üleminutitel hoolitses neljanda värava eest Serge Gnabry.

Bayern on alustanud liigahooaega nelja järjestikuse võiduga, seejuures kõikide sarjade peale on neil käsil seitsmemänguline võiduseeria.

Teised tulemused:

Augsburg - Mainz 1:4
HSV - Heidenheim 2:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:50

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

19:46

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

12:58

Eesti saalijalgpallikoondise kohtumine San Marinoga lõppes väravateta

19.09

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

19.09

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

19.09

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

sport.err.ee uudised

22:01

ETV spordisaade, 20. september

21:35

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

21:12

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20:50

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20:23

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

19:46

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

19:14

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

18:35

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

18:09

Verstappen alustab Bakuus parimalt stardikohalt, Piastri lõpetas seinas

17:33

Eesti naiste käsipallikoondis sai võimsa teise poolaja abil Leedust jagu

17:10

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

16:54

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

16:30

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

16:26

ÖÖSEL OTSE | Erm alustab teist päeva viiendana, Garland ja Skotheim tugevad Uuendatud

15:51

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

15:19

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

15:03

Uue distantsiga Tartu Rattamaratoni võitsid Gudiškis ja Leinonen

14:24

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

13:43

Mistra alustab Balti liigat Soome meeskonna vastu

12:58

Eesti saalijalgpallikoondise kohtumine San Marinoga lõppes väravateta

loetumad

16:26

ÖÖSEL OTSE | Erm alustab teist päeva viiendana, Garland ja Skotheim tugevad Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10:39

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

15:51

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

09:07

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

19.09

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

03:20

Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

11:42

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo