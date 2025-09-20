Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

Eesti koondise esikinnas Hein jälgis neljanda vooru kohtumist Freiburgi vastu pingilt. Werder jäi avapoolajal Vincenzo Grifo penalti järel 0:1 kaotusseisu ning teise poolaja alguses tegi Grifo eeltöö Junior Adamu tabamusele.

Paar minutit hiljem oli Werderil võimalus vahet vähendada, ent Freiburgi väravavaht Noah Atubolu sai Roman Schmidi penaltilöögile näpud vahele. Kohtumise lõppseisu vormistas 75. minutil Werderi kaitsja Karim Coulibaly omavärav.

Werder sai ühe võidu ja ühe viigi kõrvale teise kaotuse. Liigatabelis paiknetakse nelja punktiga 13. kohal.

Harry Kane sai Bundesligas hakkama oma üheksanda kübaratrikiga, kui Bayern oli võõrsil 4:1 üle Hoffenheimist. Teise poolaja üleminutitel hoolitses neljanda värava eest Serge Gnabry.

Bayern on alustanud liigahooaega nelja järjestikuse võiduga, seejuures kõikide sarjade peale on neil käsil seitsmemänguline võiduseeria.

Teised tulemused:

Augsburg - Mainz 1:4

HSV - Heidenheim 2:1