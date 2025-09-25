Ookeani taga särav Messi aitas Miami järjekordse võiduni ja play-off'i

Messi lõi Miami 4:0 võidumängus värava 74. ja 86. minutil ning oleks võinud kirja saada ka kübaratriki, ent andis 83. minutil penaltiks palli Luis Suarezele, kes ei eksinud. Miami lõi kolmandat mängu järjest vähemalt kolm väravat ning tagas idakonverentsis pääsu play-off'i.

"Oleme väga rahul, et oleme saavutanud oma esmase eesmärgi, milleks oli tagada koht play-off'is. Nüüd üritame põhihooajal saavutada võimalikult kõrge koha, mis annaks meile koduväljakueelise," rääkis Miami peatreener Javier Mascherano.

Messi on ookeani taga suurepärases hoos: kaheksa päeva jooksul toimunud kolme liigamänguga on maailmameister löönud viis väravat, kokku on ta MLS-is sel hooajal võrku sahistanud 24 korral ning on väravaküttide edetabelis esikohal.

MLS-i põhihooajal mängivad mõlema konverentsi meeskonnad kokku 34 mängu, Miami on 29 kohtumisega kogunud 55 punkti ning on kolmandal kohal. Nende ees ja taga olevad meeskonnad on mänginud 31 mängu. "Teame, et meil on kaks mängu varuks, seega üritame enne mängu Toronto vastu võimalikult palju puhata. See on aga raske, sest meil on jälle valmistumiseks vähem kui 72 tundi. Kui võidame ka ülejäänud viis mängu, annab see meile hea vundamendi meistriks tulla," lisas Mascherano.