Messi sai põhihooaja viimasel päeval kirja kübaratriki ja võitis kuldsaapa

Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laupäeval lõppes Põhja-Ameerika jalgpalli profiliiga MLS põhihooaeg ning selgusid viimased meeskonnad, kes alustavad play-off'is teed MLS Cupi ehk finaali suunas.

Kaheksal korral Ballon d'Or'i võitnud Argentina jalgpallitäht Lionel Messi lõi viimases voorus kolm väravat, andis ühe resultatiivse söödu ning aitas oma kodumeeskonna Miami Interi 5:2 võiduni Nashville SC üle.

Maailmameister lõi 28 mänguga Miami eest 29 väravat ja andis veel 19 resultatiivset söötu, mõlemad tähistavad liiga parimat tulemust. Väravaküttide edetabelis jäid tema järel teist kohta jagama Denis Bouanga ja Sam Surridge.

Messist on ühel hooajal rohkem väravaid löönud Carlos Vela (34), Josef Martinez (31) ja Zlatan Ibrahimovic (30), väravate ja söötude koondtulemusest (48) on enamat suutnud vaid Vela (49).

Võiduga kindlustas Miami idakonverentsis kolmanda koha ning play-off'iks koduväljakueelise. Esimeses ringis kohtutakse uuesti põhihooaja viimase vooru vastase Nashville'iga, avaringis mängitakse kahe võiduni ja edasi selguvad edasipääsejad ühe matšiga.

Idakonverentsis oli tänavu parim meeskond Philadelphia Union, kes kogus 34 vooruga 66 punkti ja edestas Cincinnatit ning Miamit ühe punktiga. Läänekonverentsis teenis esikoha San Diego FC, kes teenis koos Vancouver Whitecapsiga 63 punkti. Mullu finaali jõudnud New York Red Bulls ja Los Angeles Galaxy tänavu play-off'i ei pääsenudki.

Toimetaja: Anders Nõmm

