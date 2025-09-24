18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

Real läks võõrsil juhtima 28. minutil, kui Vinicius realiseeris Federico Valverde ning kümme minutit hiljem andis avavärava autor ise resultatiivse söödu, millest sai värava kirja 18-aastane Franco Mastantuono.

Mastantuonost sai suvel Argentina koondise värvika ajaloo noorim mängija, kui ta MM-valikmängus Tšiili vastu väljakule pääses. Vaid nädal hiljem teatas Real, et on maksnud River Plate'ile tema õiguste eest 45 miljonit eurot, napsates talendika poolkaitsja Pariisi Saint-Germaini eest.

Levante vähendas 54. minutil Etta Eyongi tabamusega vahet, kuid kümme minutit hiljem realiseeris Kylian Mbappe penalti ning prantslane pani vaid kaks minutit hiljem võidule punkti, kui sai oma teise värava kirja.

Real on tänavust hooaega alustanud kuue järjestikuse võiduga, ühe mängu vähem pidanud Barcelona jääb viie punkti kaugusele ning Meistrite liiga kohtadel asetsevad veel Villarreal ja Espanyol. Real kohtub järgmises voorus linnarivaali Atleticoga, esimene El Clasico ehk Reali ja Barcelona vastasseis leiab aset 26. oktoobril ehk kümnendas mänguvoorus.

Teised tulemused:

Bilbao Athletic - Girona 1:1

Espanyol - Valencia 2:2

Sevilla - Villarreal 1:2