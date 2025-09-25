X!

Alvareze kübaratrikk päästis Atleticole koduliigas kolm punkti

Jalgpall
Julian Alvarez
Julian Alvarez Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliigas teenis Madridi Atletico hooaja teise võidu, kui alistas Rayo Vallecano maailmameister Julian Alvareze kübaratriki toel 3:2.

Kodumeeskond Atletico läks juhtima 15. minutil, kui Alvarez saatis paremalt äärelt tulnud Marcos Llorente tsenderduse mõnelt meetrilt ühe puutega võrku. Rayo Vallecano viigistas avapoolaja lisaminutil ning läks 77. minutil 2:1 juhtima, aga argentiinlane tõi 80. minutil Rayo väravavahi tõrje järel tabloole 2:2 viigi ning tagas siis kodumeeskonnale kaks minutit enne normaalaja lõppu hiilgava kauglöögiga kolm punkti.

Vaatamata võidule on Atletico hooaeg alanud üle kivide ja kändude: kuue vooruga on pealinnaklubi kogunud üheksa punkti ning kaotab linnarivaalile Realile samuti üheksa punktiga. Sealjuures on viigiga piirdutud nii mängudes Elche, Alavesi kui Mallorcaga.

Argentina meedia sõnul ei ole eelmisel hooajal Atletico eest kõigi võistlussarjade peale 57 mänguga 29 väravat löönud Alvarez Madridis oma rolliga rahul ning teda seostatakse näiteks FC Barcelonaga. "Julian on meie parim mängija," sõnas Atletico peatreener Diego Simeone pärast kolmapäevast võitu. "Peame tema eest hoolt kandma, teda Atletis hoidma pikki aastaid. Ta aitab meid ja meie peame teda aitama, et ta saaks veel paremaks mängijaks areneda."

Toimetaja: Anders Nõmm

