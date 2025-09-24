X!

Tartu Ülikooli kaheksapaat krooniti Euroopa ülikoolide meistriks

Tartu Ülikooli kaheksapaat
Tartu Ülikooli kaheksapaat Autor/allikas: Priit Purge
Tartu Ülikooli kaheksapaat näitas Euroopa ülikoolide meistrivõistluste finaalis võimsat minekut ning pälvis kuldmedali.

Meeskond koosseisus Markus Uibo, Karl August Ruusalepp, Kristofer Orgse, Rasmus Tensing, Martin Rahuoja, Margus Kodasma, Mark Theodor Jalakas, Nikita Žoglo ja roolimees Martin Siiman läbis 1000 meetri distantsi ajaga 2.45.15, edestades Prantsusmaa Lorraine'i ülikooli 0,32 sekundiga, teatas Eesti Sõudeliit oma kodulehel.

"Tunne on väga hea. Võistlus oli seekord keerulisem kui viimati kulda võites, ent saime asjad õigel hetkel klappima," rõõmustas Orgse, märkides, et tegemist on juba nende teise meistritiitliga.

Karl August Ruusalepp lisas, et poolfinaali järel tehtud analüüs osutus määravaks. "Tegime kaks trenni, eelsõidust omad järeldused ja finaalis just seda, mida vaja. Treenisime sel korral rohkem individuaalselt, igaüks hoidis oma taset. Noored spetsid ja kogenumad tegijad panid jõud kokku ning see, mis sai teoks, oli väga hea tiimi keemia," ütles ta.

Kolmandaks platseerus Zagrebi ülikool (+2,28). Esikolmikule järgnesid Bydgoszczi (2.47,65), Müncheni (2.48,47) ja Gdanski (2.53,37) tugevate sõudetraditsiooniga ülikoolid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

