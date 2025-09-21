Palumets aitas eestlaste duellis väravasööduga oma koduklubi võidule

Eesti jalgpallikoondislane Kevor Palumets jagas väravasöödu ja tegi täismängu, kui tema koduklubi Podbrezova Železiarne alistas Slovakkia kõrgliiga kaheksandas voorus Dimitri Jepihhini koduklubi Trencini 2:0.

Podbrezova haaras juhtohjad juba kolmandal minutil, kui Palumetsa söödu realiseeris Roland Galcik. Edu suurendati kaheväravaliseks 60. minutil 11 meetri karistuslöögist, vahendab Soccernet.ee.

Väravasöödu jaganud Eesti koondislane Palumets kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise, Jepihhin mängupäeva koosseisu ei kuulunud. Trencin paikneb kaheksa vooru järel viiendal ning Podbrezova kuuendal tabelireal, ent neid lahutab vaid üks punkt.

Alex Matthias Tamme koduklubi Ljubljana Olimpija tunnistas Sloveenia kõrgliigas NK Bravo 2:1 paremust. Eestlane alustas kohtumist varumeeste pingil ning sekkus 87. minutil. Olimpija paikneb üheksa vooru järel viiendal tabelireal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.