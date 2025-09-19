X!

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Eesti kümnevõistlejad on lõpetanud ettevalmistuse Tokyo maailmameistrivõistlusteks ning Janek Õiglane ütles ERR-ile, et tunneb end oma karjääri kuuenda MM-i eel umbes samamoodi nagu mullu enne Pariisi olümpiamänge.

Kolm aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel pronksi ja eelmisel suvel Pariisi olümpial suurepärase viienda koha pälvinud Õiglase jaoks on Tokyo MM ühtlasi ka hooaja esimene kümnevõistlus.

"Mõistatus on kõigile, endale ka," ütles 31-aastane mitmevõistleja ERR-ile. "Kui ikkagi võistelnud ei ole, siis ei tea. Olen trennis ennast proovile pannud teatud alades ja tean, kus enam-vähem paiknen. Ettevalmistus on üsna sarnane olnud eelmise aasta Pariisi [olümpiale]. Eelmine aasta enne Pariisi ka ühtegi võistlust ei lõpetanud, tegin Roomas (EM-il - toim) vist kolm ala. Rohkem ei võistelnudki kuskil."

"Ettevalmistus on mõnes mõttes sarnane olnud, põlv on samas konditsioonis nagu enne Pariisi," jätkas ta. "Tuleb sarnaselt võistelda nagu Pariisis. Olen selles [olukorras] olnud ja tean, mis mind ees ootab."

Õiglase sõnul on suureks motivaatoriks olnud ka asjaolu, et ta võistleb kuuendat korda oma karjääris maailmameistrivõistlustel. "Üsna vähesed Eesti sportlased on suutnud seda teha. Kümme aastat järjest maailmaareenil võistelda on suur au ja privileeg."

Vigastused on saanud tema jaoks juba igapäevaseks ning nendega tuleb lihtsalt toime tulla. "Ainuke asi on see, et tuleb osata õigel ajal "ei" öelda. Kui hüppad kauguses esimesel katsel hea ära, siis ei hakka rohkem punnitama. See on see raske moment, et tahaks rohkem hüpata ja teha, aga kui füüsiliselt põlv ei luba, siis tuleb teha tark otsus," lisas Õiglane.

Sel aastal sai kümnevõistleja ka isaks ning ta ütles, et teiseks motivaatoriks on tema väike poeg. "Esimesed kuu-kaks pidi aru saama, kuidas täpselt selle graafikuga harjuda. Aga nüüd on väga okei, see pole mingi probleem. Teine armastus on elus niikuinii, mis annab kõvasti juurde. Isajõud on loodetavasti keres! Mul on teine motivatsioon oma poja jaoks midagi ilusat teha."

Jaapanis Saku linnas treenides ei hakanud Õiglane liigselt riskima. "Mis mulle väga meeldis, oli see, et saime erinevaid ilmastikke proovida. Oli vihmane, tuuline, väga niiske ja väga kuum. See mulle väga meeldis, ma pole ammu vihmase ilmaga trenni teinud. See oli hea ettevalmistus võistluseks," lisas ta.

Konkurentidest peab Õiglane suursoosikuks treeningpartnerit Kyle Garlandi. "Ainuke asi, mis teda võib tagasi hoida, on ajus. Kui ta suudab olla rahulik ja naudib võistlust, siis on väga raske kellelgi teda võita," rääkis Õiglane. "Ta nägi trennis müstiliselt hea välja, natuke kartustäratav isegi."

"Tase tuleb väga kõva, võib-olla esikolmik pole nii tugev kui Budapestis, pronks ei tule nii tugev. Aga [esikaheksa] tuleb sarnane, 8400 punktiga võib-olla ei saagi sinna," lisas Õiglane.

Meeste kümnevõistlus algab Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva ning kulmineerub pühapäeval kell 14.49 1500 meetri jooksuga. Mis teeks Janek Õiglase pühapäeval õnnelikuks?

"Kui lõpetan nii, et naudin seda võistlust," vastas ta. "Kui suudan olla momendis ja nautida, kuues MM on privileeg ja au. Kui suudan seda teha, siis kindlasti lõpetan õnnelikuna."

Tokyo MM-i ülekanded on nähtavad ERR-i kanalitel, ajakava saab näha siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

