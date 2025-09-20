Eesti noored teenisid olümpia lootuste regatil medali

Orlov (Dünamo) tegi 1000 meetri distantsil võimsa sõidu: ägeda lõpuspurdiga kindlustas ta koha finaalis ning mõned tunnid hiljem tõi Eestile pronksmedali. Orlovi aeg 3.40,280 oli muljetavaldav, kuid ta pidi tunnistama iirlase (3.38,266) ja sakslase (3.40,030) paremust.

"Roman näitas tõelist südikust ning tõi igati teenitud pronksi nii iseendale, oma toetajatele kui ka Eestile," sõnas koondise juht Joosep Karelson. "Usun, et see edu annab kogu koondisele enesekindlust juurde ja kinnitab, et kõik on võimalik. Meid ootavad ees veel olulised stardid – eriti paatkondadel, kus on selgelt näha potentsiaali finaalidesse jõuda."

Pärastlõunal asusid võistlustulle Eesti paatkonnad, kokku kuus koosseisu. Poolfinaali pääsu lunastasid neist kaks, Kelli Leetsi (SAK Tartu) ja Mirjam Aasaru (SAK Tartu) U-17 kahesüstal ning Linda Raska (Põhjakotkas), Kelli Leetsi (SAK Tartu), Mirjam Aasaru (SAK Tartu) ja Carola Mitt (Pärnu) U-17 neljasüstal.

Kolmandal võistluspäeval on Eesti koondisel kavas neli starti. Eesmärk on jõuda poolfinaalidest vähemalt kahel korral finaalidesse ning pakkuda jätkuvalt konkurentsi maailma tugevaimatele.