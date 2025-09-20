Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

Tänavu Eesti rekordiks 1:31.52 käinud Mirotvortseva teadis juba enne võistlust, et keeruliste tingimuste tõttu Tokyos tippmarki parandada ei õnnestu. Laupäeval läks MM-debütandil protokolli kirja aeg 1:36.25, mis andis 49 starti läinud naise konkurentsis 38. koha.

Tiitlikaitsjast hispaanlanna Maria Perez sai taas ajaga 1:25.54 kaela kulla, 12 sekundit kaotas talle mehhiklanna Alyna Gonzalez ning kodupubliku rõõmuks teenis pronksi Nanako Fujii.

"Ma olen õnnelik, et mu hooaja suurim eesmärk on täidetud," kommenteeris Mirotvortseva hiljem ERR-ile. "Võistlus oli äge, sain maailma parimatega võistelda. Väga hea tunne oli. Ilm oli päris hea, ma ei ütleks, et oli väga palav. Andsin endast parima, aga kuna see on minu hooaja neljas võistlus ja eelmistel ma pingutasin väga kõvasti, ei olnud mul sellist jõudu, et maksimaalselt pingutada. Tegin enda jaoks ikkagi hea võistluse."

Enne võistlust:

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," rääkis ta tiitlivõistluste debüüdi eel ERR-ile.

"Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt," lisas Mirotvortseva. "See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Mirotvortseval on Tokyos 48 konkurenti, teiste seas maailmarekordinaine Yang Jiayu. Medalisoosikuteks on ka teised hiinlannad, Jaapani käimistipp Nanako Fujii ning hispaanlanna Maria Perez.