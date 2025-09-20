X!

MM-debütant Mirotvortseva: tegin selle ära!

Kergejõustiku MM
Foto: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Eesti käija Jekaterina Mirotvortseva tegi Tokyos oma tiitlivõistluste debüüdi, kui saavutas 20 km distantsil 38. koha.

Sel hooajal mitmel korral Eesti rekordeid parandanud Mirotvortseva hooaeg kulmineerus tiitlivõistluste debüüdiga. "Olen õnnelik, et mu hooaja suurim eesmärk on täidetud! Võistlus oli äge, sain maailma parimatega võistelda. Väga hea tunne oli," ütles ta ERR-ile.

"Ilm oli päris hea, ei olnud väga palav. Ma niiskust eriti ei tundnud. Pingutasin nii palju, kui sain, andsin endast parima," rääkis ta. "Tegin kõik hooaja eelmised võistlused väga kõvasti, et siia saada. Praegu ei olnud jõudu, et maksimaalselt pingutada, aga tegin enda jaoks hea võistluse."

Mirotvortseva lõpetas ajaga 1:36.25 ning ületas finišijoone rusikaga taeva poole. "See on minu jaoks väga oluline, et inimesed kuulevad meie riigi nime," ütles ta. "Tegin selle ära, Jaapanis on tore ja aitäh, Eesti rahvas!"

"See võistlus oli väga suur samm edasi, sest õppisime siin väga palju. Kuidas saan ennast rajal jahutada, harjutasin toitumist võistluse ajal, mis pole kerge. Sa pead 15 korda 20 kilomeetrit tegema, et õpiks, mis sulle sobib ja mis mitte. Ma alles õpin, üleminek noorte klassist täiskasvanute klassi ei ole lihtne asi. See võtab aega."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

