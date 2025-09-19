X!

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

Roman Orlov.
Roman Orlov. Autor/allikas: Ekraanikuva.
Eesti aerutaja Roman Orlov võitis Tšehhis Racices toimuvatel olümpialootuste regatil U-17 vanuseklassi 1000 meetri ühesüsta võistlusel pronksmedali.

Kõigepealt kindlustas ta lõpuspurdi toel poolfinaalist edasipääsu ja mõni tund hiljem ka finaalis pronksmedali ajaga 3.40,280.

"Roman näitas täna tõelist südikust ning tõi igati teenitud pronksi nii iseendale, oma toetajatele kui ka Eestile," sõnas koondise juht Joosep Karlson.

"Usun, et see edu annab kogu koondisele enesekindlust juurde ja kinnitab, et kõik on võimalik. Meid ootavad ees veel olulised stardid – eriti paatkondadel, kus on selgelt näha potentsiaali finaalidesse jõuda."

Laupäeva hommikul ootab Orlovit ka 500 meetri poolfinaal ja edu korral mõni aeg hiljem finaal.

Reede pärastlõunal tagasid Eesti paatkondadest koha poolfinaalides veel ka U-17 kahe süstal Kelli Leetsi - Mirjam Aasaru ning neljasüstal Linda Raska, Kelli Leetsi, Mirjam Aasaru ja Carola Mitt.

Kolmandal võistluspäeval on Eesti koondisel kavas neli starti. "Eesmärk on jõuda poolfinaalidest vähemalt kahel korral finaalidesse ning pakkuda jätkuvalt konkurentsi maailma tugevaimatele," teatas Eesti aerutamisliit.

Toimetaja: Siim Boikov

