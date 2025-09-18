X!

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

Eesti koondis Olümpia lootuste regatil
Eesti koondis Olümpia lootuste regatil Autor/allikas: Joosep Karlson
Sel nädalal kogunevad maailma parimad noored aerutajad olümpialootuste regatile, kus võistlustulle asub koguni 743 sportlast 42 riigist.

Tegemist ei ole küll ametliku tiitlivõistlusega, kuid rahvusvaheline aerutamiskogukond on regati vaikimisi nimetanud omaealiste mitteametlikuks maailmameistrivõistluseks. Põhjuseks on erakordselt kõrge tase ning asjaolu, et see võistlus on sageli hüppelauaks tulevastele maailmameistrivõistlustele ja kontinentaalsetele tiitlivõistlustele.

Eestit esindab sel aastal 14 noorsportlast vanuseklassides U15, U16 ja U17, kusjuures paatkondi on moodustatud rohkem kui varasematel aastatel. Võistlustele minnakse vastu lootusrikkalt, sest möödunud hooajal saavutati märkimisväärseid tulemusi.

Näiteks võitis Roman Orlov (Dünamo) U16 vanuseklassis 1000 m ühesüstal kuldmedali ning koos Joonas Vähesooga (Pirita) hõbemedali 500 m kahesüstal. Tartlastest neiud Mirjam Aasaru ja Kelli Leetsi (mõlemad SAK Tartu) jõudsid finaali U16 klassi 500 m kahesüstal. Tänavu on mõlemad stardis nii kaheses kui ka individuaalselt.

Eesti koondis Olympic Hopes 2025 regatil:

Mirjam Aasaru (SAK Tartu), Kelli Leetsi (SAK Tartu), Linda Raska (Põhjakotkas), Carola Mitt (Pärnu), Roman Orlov (Dünamo), Oliver Truus (Tartu AK), Joonatan Kummer (Pirita), Emika Gutmann (Dünamo), Siim Sildveer (Põhjakotkas), Sofia Mikson (Põhjakotkas), Akim Šilin (Põhjakotkas), Viktor Jegorov (Põhjakotkas), Adrian Sutt (Pärnu), Veiko Aasma (Pärnu).

Tugipersonal: Joosep Karlson, Uko Kõrge, Olena Kapinos, Georgi Orlov, Jaana Gutmann.

Toimetaja: Anders Nõmm

