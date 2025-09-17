X!

Veemotosportlane Andres Virumann krooniti Euroopa meistriks

Veemoto
Andres Virumann autasustamisel.
Andres Virumann autasustamisel. Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit
Veemoto

Eesti veemotosportlane Andres Virumann tuli oma debüüthooajal Itaalias Viverons toimunud GT30 Euroopa meistrivõistlustel kuldmedalile.

Võistlusnädal algas lootusrikkalt – juba esimeses vabatrennis näitas Virumann head minekut, saavutades neljanda aja. "Peale seda muutsime natuke seadistust ja saavutasime ajasõidus teise positsiooni, mis andis edasiseks kindlust! Esimese päeva lõpetas heat 1, kus suutsin sõidu ka teisel positsioonil lõpetada," rääkis Virumann.

Kärol Soodla lõpetas avasõidu kolmandal ja Erik Suuk üheksandal kohal.

Teisel võistluspäeval ootas ees kolm sõitu ning keerulisemad ilmaolud, mis nõudsid seadistuse muutmist. Päev algas kahjuks ebaõnnega, kui Soodlale sõideti hommikuses sõidus tagant sisse. Virumann jätkas seevastu stabiilselt, lõpetades taas teisel positsioonil. Suuk tuli kuuendale kohale.

Päeva kolmandas sõidus ehk teises heat'is toimus võistluse alguses kokkupõrge, mistõttu tehti kordusstart. Virumann võttis sellest maksimumi, kui teenis sõiduvõidu ja suurendas oma tiitlivõimalusi enne viimast sõitu.

Otsustavaks sai viimase sõidu kiireim ringiaeg, mis kuulus eestlasele. Kuna punktid jäid võrdseks kohaliku itaallasega, andis parem ringiaeg Virumannile kokkuvõttes Euroopa meistritiitli.

"Võistlusolukord oli tegelikult päris raske, isegi inglastele, kes võiks lainetega harjunud olla. Ettearvamatud lainekolmnurgad, kuid pingutades saime ilusti hakkama!" ütles värske Euroopa meister. Virumanni jaoks oli tegu esimese tiitlivõistluste medaliga.

Suuk lõpetas kokkuvõttes neljandal ja viimases sõidus kokkupõrke tõttu katkestanud Soodla kaheksandal positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

MIcrosoft Edge logo