Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada

Maadlus
Heiki Nabi
Heiki Nabi
Maadlus

Kahekordne maailmameister Heiki Nabi valmistub Zagrebis alanud maailmameistrivõistlusteks, kus tal tuleb minna matile minna neljapäeval, 18. oktoobril.

"Ootan viimast head värskust. Ise tunnen, et on juba värskemaks läinud ja nii valus ei ole voodist tõusta. Keha on kergem. Kolm päeva on aega ja võiks minna väga heaks," sõnas Nabi esmaspäeval intervjuus ERR-ile.

"Suvel on tehtud palju tööd, koormus on olnud päris suur. Olen õnnelikus seisus, midagi ei ole katki läinud ja olen siin. Saan minna võistlema. See on juba suur-suur asi. Kindlasti olen enda parimas seisus sel aastal. Ma loodan väga, et see on piisav."

40-aastane Nabi tunnistab, et taastumine pole enam see, mis nooruses. "Tihti ongi see tunne, et treeningul ei ole väga hea olla. Pidevalt on halb," lausus ta ja lisas siiski, et üsna kinnine maadlusstiil on teda aidanud.

"Noored on vihased, tulevad vihaselt ja tahavad võita vihaselt. Ega midagi lihtsat ei ole. Üritan olla nii osav, kui mina saan ja nemad kindlasti üritavad olla nii osavad, kui nemad saavad. Eks paistab, kes on parem."

Suvi annab alust optimismiks. "Viimased võistlused näitasid, et suutsin maadelda neli matši väga kõrgel tasemel. Üldine vorm ja tase on hea," rõõmustas ta.

"Selleks, et maadelda neli matši, või kaks või kolm, on vaja võita esimene. Hästi oluline on ka, kes on esimene vastane. Tähtis on kohe alguses käima saada. Esimesed minut kolmkümmend on kohe tähtsad. Kes tehnilise punkti saab? Kindlasti tahaks võit-võidu haaval liikuda. Eks selline unistus on."

Toimetaja: Siim Boikov

