Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

Avaringis loosi tahtel vaba olnud 40-aastane Nabi kohtus Krahmeriga kevadisel EM-il ning kuigi seis jäi 1:1, pääses lisanäitajate toel edasi sakslane.

Sama kohtus ka neljapäeval Zagrebis: Nabi ja Krahmeri matš lõppes Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu teises ringis 1:1 viigiga, aga kuna esimesena teenis punkti vastane, pääses edasi kaheksa parema sekka kahekordne EM-pronks.

Teine MM-il osalev Eesti maadleja Richard Karelson läheb kuni 97-kiloste meeste konkurentsis avaringis vastamisi Lõuna-Korea esindaja Lee Min-hoga. Tema heitlused algavad reedel.

Maadluse MM kestab 13.-21. septembrini.