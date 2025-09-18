X!

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

Olümpiahõbe Heiki Nabi kaotas Horvaatias Zagrebis toimuvatel maadluse maailmameistrivõistlustel teises ringis sakslasele Jello Krahmerile.

Avaringis loosi tahtel vaba olnud 40-aastane Nabi kohtus Krahmeriga kevadisel EM-il ning kuigi seis jäi 1:1, pääses lisanäitajate toel edasi sakslane.

Sama kohtus ka neljapäeval Zagrebis: Nabi ja Krahmeri matš lõppes Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu teises ringis 1:1 viigiga, aga kuna esimesena teenis punkti vastane, pääses edasi kaheksa parema sekka kahekordne EM-pronks.

Teine MM-il osalev Eesti maadleja Richard Karelson läheb kuni 97-kiloste meeste konkurentsis avaringis vastamisi Lõuna-Korea esindaja Lee Min-hoga. Tema heitlused algavad reedel.

Maadluse MM kestab 13.-21. septembrini.

Toimetaja: Anders Nõmm

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

