Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

Kristin Lätt.
Kristin Lätt. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Lätt teatas esmaspäeva hommikul ühismeedias, et taandub määramata ajaks tippspordist.

Lätt kirjutas oma Facebooki postituses, et tal oli juba enne käimasolevat hooaega tõsine kõhklus, kas profituuril üldse osaleda, sest eraelus olid keerulised ajad. "Lootsin, et suudan need mured kõrvale jätta, aga lõpuks pidin silmitsi seisma mitme vigastuse ja ärevusega. See pani mind mõistma, et mul ei ole praegu jaksu samas tempos jätkata."

Ta lisas, et tõmbab käimasolevale hooajale joone alla ning edasised plaanid järgmise hooaja osas on hetkel lahtised.

"Selle peatüki sulgemine ja järgmisse astumine ei ole olnud lihtne, kuid nüüd tunnen rahu. Olen elevil, et saan aega uute kogemuste jaoks. Armastan kettagolfi ja jään kogukonnas kindlasti aktiivseks, kuid tahan rohkem panustada teistesse rollidesse – korraldada oma abikaasaga üritusi, jagada teadmisi teistele mängijatele ja leida rohkem aega pere jaoks."

Lõpetuseks teatas Lätt, et ei plaani lähiajal sel teemal rohkem kommentaare jagada: "Tahan nüüd oma elus keskenduda uuele peatükile ning edaspidi jagan uudiseid, kui tunnen, et mul on midagi öelda. Aitäh mõistva suhtumise eest!".

