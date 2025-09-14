Arsenal ja Tottenham tunnistasid võite, Chelsea libastus võõrsil

Koondisepausi eel tiitlikaitsja Liverpooli nappi paremust tunnistama pidanud Arsenal alistas neljanda vooru avamängus koduväljakul uue peatreeneriga Nottingham Foresti 3:0. Põhja-Londoni punase klubi kolmest väravast kaks kirjutati Martin Zubimendi (32. min, 79.) nimele ning kolmanda tabamuse eest hoolitses Viktor Gyökeres (46.).

Samuti eelmises voorus kaotusega leppima pidanud Tottenham elas end välja linnarivaali West Ham Unitedi peal, teenides kindla 3:0 võidu. Kõik väravad löödi teisel poolajal, kui sihile jõudsid Pape Matar Sarr (47.), Lucas Bergvall (57.) ja Micky van de Ven (64.). West Hami jaoks tegi mängus püsimise raskemaks asjaolu, et 54. minutil saadeti punase kaardiga väljakult minema Tomas Soucek.

Chelsea kohtus võõrsil Brentfordiga ja kuigi avapoolaeg lõpetati 0:1 kaotusseisus, siis 61. minutil lõi viigivärava Cole Palmer ja 85. minutil viis külalised juhtima Moises Caicedo. Sinisärkide kurvastuseks lõi Fabio Carvalho kolmandal üleminutil Brentfordi viigivärava ning kohtumine lõppes seisuga 2:2.

Arsenal ja Tottenham tõusid liigatabelis vastavalt esimesele ja teisele kohale, kuid senine liider Liverpool tuleb väljakule pühapäeval. Chelsea paikneb viiendal positsioonil.

Pühapäeval lähevad vooru keskses mängus vastamisi Manchesteri klubid City ja United. Liverpool kohtub võõral murul Burnleyga.

Teised tulemused:

Bournemouth - Brighton 2:1

Crystal Palace - Sunderland 0:0

Everton - Aston Villa 0:0

Fulham - Leeds 1:0

Newcastle - Wolverhampton Wanderers 1:0