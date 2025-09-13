Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

29-aastane maailmarekordiomanik Perez, kes kaks aastat tagasi Budapesti MM-il võitis kulla nii 20 kui 35 km käimises, triumfeeris Tokyos ajaga 2:39.01. Hõbeda võitis itaallanna Antonella Palmisano ajaga 2:42.24 ja pronksi Ecuadori sportlane Paula Milena Torres, kes püstitas rahvusrekordi 2:42.44.

34-aastane Dunfee, kes neli aastat tagasi võitis Tokyos peetud olümpiamängudel 50 km käimises pronksi, teenis nüüd enda esimese MM-kulla, võidutsedes ajaga 2:28.22. Hõbeda võitis isikliku rekordi 2:28.55-ga brasiillane Caio Bonfim ja pronksi teenis kodupubliku rõõmuks jaapanlane Hayato Katsuki.