Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

Marc Marquez San Marino GP sprindis
Marc Marquez San Marino GP sprindis Autor/allikas: SCANPIX/PA Images
Mootorrataste ringrajasõidu MotoGP sarjas võitis laupäevase San Marino GP sprindi Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), üldliider Marc Marquez (Ducati Lenovo) jäi seekord punktideta.

Agressiivselt alustanud MM-sarja üldliider kerkis neljandalt kohalt teiseks ning läks siis poolel distantsil Bezzecchist mööda, ent libises seejärel vasakkurvis teelt välja ja andis nii võidu itaallasele.

Bezzecchi järel sai teise koha Marquezi vend Alex (Gresini Racing), kolmas oli Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

Kuuekordne maailmameister Marc Marquez oli tänavu võitnud 15 sprindisõidust 14. MM-sarjas on ta üldliidrina kogunud 487, vend Alex kahandas tema edu laupäevase teise kohaga 173 punktile.

Toimetaja: Anders Nõmm

