Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

Agressiivselt alustanud MM-sarja üldliider kerkis neljandalt kohalt teiseks ning läks siis poolel distantsil Bezzecchist mööda, ent libises seejärel vasakkurvis teelt välja ja andis nii võidu itaallasele.

Bezzecchi järel sai teise koha Marquezi vend Alex (Gresini Racing), kolmas oli Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

Kuuekordne maailmameister Marc Marquez oli tänavu võitnud 15 sprindisõidust 14. MM-sarjas on ta üldliidrina kogunud 487, vend Alex kahandas tema edu laupäevase teise kohaga 173 punktile.