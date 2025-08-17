X!

Kuuekordne maailmameister võitis kuuenda järjestikuse GP

Marc Marquez
Marc Marquez Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mootorrataste ringrajasõidu MM-sarja etapil Austrias teenis MotoGP klassis esikoha sarja üldliider Marc Marquez (Ducati), kes on nüüd triumfeerinud kuuel järjestikusel GP-l.

Viimati mai lõpus võiduta jäänud Marquez edestas Fermin Aldegueri (Gresini Racing) ja Marco Bezzecchit (Aprilia) ning suurendas üldarvestuses oma edu venna Alexi eest juba 142 punktile. Hooaja lõpuni on jäänud veel üheksa GP-d ehk Marqueze MM-tiitel on sisuliselt vormistamise küsimus.

Viimati krooniti 32-aastane hispaanlane MotoGP sarja maailmameistriks 2019. aastal, seitsmes tiitel tõstaks ta selles arvestuses samale pulgale Itaalia motolegendi Valentino Rossiga.

"Vanem põlvkond teab, mida tähendab rajal pidamise leidmine ning nii-öelda elektroonikat edestada," kommenteeris kahekordne maailmameister Casey Stoner Marqueze võidu järel. "Praeguse põlvkonna jaoks panevad insenerid kõik paika ja seal ei ole suurt midagi manuaalset. Marc tunnetab pidamist, ta suudab juhtuvat ette ennustada ning seetõttu leida tempo, mida teised ei suuda," lisas austraallane.

Toimetaja: Anders Nõmm

