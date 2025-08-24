MM-tiitli poole kihutava Marquezi võimas hoog sai jätku ka Ungaris

Laupäeval oma hooaja 13. etapivõidu teeninud Marquez jõudis pühapäevasel põhisõidul esimesse kurvi liidrina, aga sattus siis kontakti Marco Bezzecchi (Aprilia) mootorrattaga ning langes neljandaks. "Meie mõlema õnneks oli mul võimalik kukkumist vältida, aga pärast seda sõidu iseloom muutus," sõnas hispaanlane hiljem.

Bezzecchi ja tema kaasmaalane Franco Morbidelli olid rajal pehme ning Marquez keskmise rehviga, MM-sarja üldliidril õnnestus teiseks tõusta ning tuli siis 11. ringil Aprilia sõitja tuulest taas esikohale. "Kui nägin, et pehmed tagarehvid hakkasid järele andma, alustasin ründamist. Mul oli väga hea rütm," tõdes Marquez.

Bezzecchi jäi hiljem ilma ka oma teisest kohast, kui temast läks mööda kvalifikatsioonis motika lõhkunud Pedro Acosta (KTM). "Tahan kogu tiimi tänada, sest nad töötasid kella kaheni öösel, et siia kaks uut tsiklit tuua," ütles Acosta.

Ülivõimsas hoos Marquez on võitnud juba seitse GP-etappi järjest ning on 455 punktiga kindlaks üldliidriks. Talle järgneb 280 punkti kogunud vend Alex (Ducati; Bk8 Gresini) ning kolmas on 228 punkti teeninud tiimikaaslane Francesco Bagnaia. Bezzecchi ja Acosta on tabelis neljandal-viiendal kohal.