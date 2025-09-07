X!

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

Motosport
Marc Marquez (punane) ja Alex Marquez (sinine)
Marc Marquez (punane) ja Alex Marquez (sinine) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Motosport

Hispaanlane Alex Marquez (Gresini) võitis sel nädalavahetusel Kataloonia ringrajal toimunud MotoGP sarja põhisõidu ja ei lubanud vanemal vennal veel tiitlit kindlustada.

Alex Marquez oli parimal stardipositsioonil, aga MM-sarja üldliider Marc Marquez (Ducati) sai temast kohe mööda. Peagi võttis Alex aga esikoha tagasi ja kuigi võistluste lõpus Marc üritas, tuli tal seekord tunnistada noorema venna paremust.

Seejuures oli Alex päev varem toimunud sprindis kukkunud ja sai end nüüd võiduga lunastada. "See tundub nii hea," lausus võitja.

"See on tõsi, et see [kukkumine] on mul endiselt eilsest pisut peas, aga täna, kui olin tsiklil, siis ütlesin endale, et "okei, seekord peab koju tulema, seekord peab see kuuluma mulle"."

"Suutsin teha häid ringiaegu ja olen tiimi üle superõnnelik, sest nad olid rasketel hetkedel minu seljataga, tõukasid mind edasi ja nüüd oleme tagasi," rõõmustas Alex Marquez.

Talle ja vennale Marcile (+1,740) järgnesid itaallane Enea Bastianini (Tech3); +5,562), hispaanlane Pedro Acosta (KTM; +13,373), prantslane Fabio Quartararo (Yamaha; +14,09) ja jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +15,055).

Alex lõpetas küll Marci 15 sõidu pikkuse seeria (sprindid ja põhisõidud kokku), kuid Marc Marquez on 455 punktiga sarja kindel liider. Alex on 280 punktiga teine ja Kataloonias seitsmenda kohaga leppima pidanud Francesco Bagnaia (Ducati) 228 punktiga kolmas.

Nädala pärast San Marinos ei saa Marc Marquez veel tiitlit kindlustada, aga teoreetiliselt on see võimalik kuu lõpus Jaapanis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

16:45

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

16:13

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

15:55

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

15:38

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

14:56

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

14:09

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

13:53

Eesti noored judokad võitsid EM-il kaks medalit

13:25

Lillemets lõi Saksamaal kolmandas voorus oma kolmanda värava

12:31

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

06.09

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo