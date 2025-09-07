Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

Hispaanlane Alex Marquez (Gresini) võitis sel nädalavahetusel Kataloonia ringrajal toimunud MotoGP sarja põhisõidu ja ei lubanud vanemal vennal veel tiitlit kindlustada.

Alex Marquez oli parimal stardipositsioonil, aga MM-sarja üldliider Marc Marquez (Ducati) sai temast kohe mööda. Peagi võttis Alex aga esikoha tagasi ja kuigi võistluste lõpus Marc üritas, tuli tal seekord tunnistada noorema venna paremust.

Seejuures oli Alex päev varem toimunud sprindis kukkunud ja sai end nüüd võiduga lunastada. "See tundub nii hea," lausus võitja.

"See on tõsi, et see [kukkumine] on mul endiselt eilsest pisut peas, aga täna, kui olin tsiklil, siis ütlesin endale, et "okei, seekord peab koju tulema, seekord peab see kuuluma mulle"."

"Suutsin teha häid ringiaegu ja olen tiimi üle superõnnelik, sest nad olid rasketel hetkedel minu seljataga, tõukasid mind edasi ja nüüd oleme tagasi," rõõmustas Alex Marquez.

Talle ja vennale Marcile (+1,740) järgnesid itaallane Enea Bastianini (Tech3); +5,562), hispaanlane Pedro Acosta (KTM; +13,373), prantslane Fabio Quartararo (Yamaha; +14,09) ja jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +15,055).

Alex lõpetas küll Marci 15 sõidu pikkuse seeria (sprindid ja põhisõidud kokku), kuid Marc Marquez on 455 punktiga sarja kindel liider. Alex on 280 punktiga teine ja Kataloonias seitsmenda kohaga leppima pidanud Francesco Bagnaia (Ducati) 228 punktiga kolmas.

Nädala pärast San Marinos ei saa Marc Marquez veel tiitlit kindlustada, aga teoreetiliselt on see võimalik kuu lõpus Jaapanis.