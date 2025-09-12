Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

Tänavust Premier League'i hooaega ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega alustanud ManU tegi Türgi klubiga laenutehingu ära neljapäeval, päev enne Türgi liiga üleminekuakna sulgemist.

Onana pole sel hooajal Manchesteri klubi väravavahina mänginud, tema asemel on algkoosseisus olnud türklane Altay Bayindir, kuid ManU otsustas üleminekuakna lõpus tuua klubisse veel 23-aastase belglase Senne Lammensi. Onana on sel hooajal Unitedi eest väljakul käinud vaid ühes mängus: kui koduses karikasarjas kaotati neljandas liigas mängivale Grimsby Townile.

"Soovime Andrele edu," teatas ManU lühidalt.

ESPN kirjutas, et laenulepingus ei ole ühtki pikendus- ega ostuklauslit, mistõttu naaseb Onana järgmisel suvel taas Manchester Unitedi juurde, kuid Türgi klubi maksab tänavu tema palga täielikult. Tema leping Inglismaa klubiga kehtib 2028. aastani.

Trabzonspor on Türgi kõrgliigas võitnud kolm kohtumist ja mänginud ühe viiki, pühapäeval minnakse võõrsil vastamisi Fenerbahcega.

Onana liitus 2010. aastal Barcelona noorteakadeemiaga, kuid siirdus viis aastat hiljem 19-aastasena Amsterdami Ajaxisse, kelle eest mängis Hollandi kõrgliigas kuus hooaega.

2020-21 hooaja määrati Kameruni esiväravavahile keelatud ainete kasutamise aga 12 kuu pikkune võistluskeeld eest ning Ajax otsustas pärast 2021-22 hooaega väravavahi teenetest loobuda. Onana veetis aasta Itaalia kõrgliigaklubi Milano Interi väravapostide vahel, aga liitus 2023. aastal Manchester Unitediga, kelle eest mängis kaks täispikka hooaega.