Keelatud ainet tarvitanud tippväravavaht sai 12 kuu pikkuse võistluskeelu

30. oktoobril leiti Onana võistlusvälisest dopinguproovist keelatud aine furosemiidi jälgi. Ajaxi sõnul tarvitas klubi esikinnas sama päeva hommikul kogemata enda abikaasale mõeldud ravimit. 34-kordne Hollandi meister kinnitas, et otsus kaevatakse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse.

Kameruni koondislase näol on tegemist maailma absoluutsesse tippu kuuluva puurivahiga. Karjääri Barcelonas alustanud mees liitus Ajaxiga 2015. aastal ja aitas klubil hooajal 2018/19 jõuda Meistrite liiga poolfinaali. Sama hooaja lõpus oli ta maailma parimate väravavahtide valimisel seitsmes, 2018. aastal nimetati ta Aafrika parimaks puurivahiks.

Onana võistluskeeld on Ajaxile lühikese aja jooksul juba teiseks suureks löögiks - paar päeva tagasi avastas klubi, et nad unustasid oma rekordostu Sebastien Halleri Euroopa liiga play-off'ideks koosseisu registreerida.

"Loomulikult seisame puhta spordi eest ja taunime igasuguste sooritust parandavate ainete tarvitamist," sõnas Ajaxi direktor, endine tippväravavaht Edwin van der Sar. "See on suur tagasilöök, nii Andrele kui meile klubina. Andre on suurepärane väravavaht, kes on aastate jooksul oma väärtust tõestanud ja on fännide seas väga populaarne."

Van der Sari sõnul lootis Ajax, et Onanale määratakse oluliselt lühem või tingimisi võistluskeeld.