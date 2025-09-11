X!

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

Eesti naiste saalihokikoondis
Eesti naiste saalihokikoondis Autor/allikas: Eesti Saalihoki Liit
Laupäeval, 20. septembril toimub Tallinnas heategevuslik saalihokimäng, kus lähevad vastamisi endised ja praegused koondislased.

Üritus kannab nime Legendide Lahing ja tulud lähevad praeguse koondise toetuseks. "Legendide Lahing on loodud selleks, et tuua saalihokirahvas kokku ja pakkuda nii meelelahutust kui ka kogukonnatunnet," sõnas Eesti koondise kapten Kati Kolsar. "Iga ostetud särk või oksjonil tehtud panus aitab meil jõuda detsembris MM-ile ja esindada Eestit väärikalt."

Endine naiste koondise kapten ja üks staažikamaid mängijaid Merli Süvari lisas: "On suur rõõm taas platsile tulla ja kanda Eesti koondise vormi – seekord küll veidi teistsuguses rollis. See üritus ühendab meid kõiki – mängijaid, fänne ja toetajaid. Koos saame midagi suurt korda saata!"

Sündmuse tulu – loosipiletite ja fännitoodete müügist ning oksjonist – suunatakse Eesti naiste saalihokikoondise MM-finaalturniiril osalemise toetuseks.

Hetkel maailma edetabelis 13. kohta hoidva Eesti naiste saalihokikoondis mängib MM-finaalturniiril Tšehhis, kus alagrupis tuleb minna vastamisis Saksamaa (edetabeli 10. koht), Singapuri (12.) ja Ameerika Ühendriikidega (14.).

"Legendide Lahing" algab laupäeval. 20. septembril kell 16.00 Kristiine spordihallis.

