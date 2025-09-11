Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

Kuigi Etioopia enda antidoping vabastas Welteji süüdistustest, siis kaebas kergejõustikus puhtuse eest vastutav ühendus AIU (Athletics Integrity Unid) otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). Jooksjat süüdistatakse dopinguproovi andmisest keeldumise või selle mitte esitamise punktis.

AIU soovib määrata Weltejile ajutist võistluskeeldu, kuni spordikohtus lõpliku otsuse langetab. "Vaidluse osana on AIU taotlenud CAS-ilt ajutisi meetmeid, mis kuulutaksid sportlased võistluskõlbmatuks kuni apellatsiooni tulemuste selgumisena," teatati avalikkusele.

"Selle taotluse vaatab läbi CAS-i divisjoni juht, kes otsustab, kas Welteji võib võistelda Tokyos toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel."

AIU ei avaldanud Welteji juhtumit puudutavaid üksikasju ja pole teada teda varasemalt õigeks mõistnud otsuse üksikasju.

Seejuures on Welteji hetkel MM-i stardinimekirjas ja tema esimene jooks on kavas juba võistluste avapäeval, 13. septembril.

Welteji tuli 2023. aastal Budapestis MM-il 1500 meetri jooksus hõbedale, Pariisi olümpial neljandaks ja tänavustel sisemaailmameistrivõistlustel samuti hõbedale. 2023. aastal võitis ta Riias toimunud maanteejooksu MM-il kulla ühe miili distantsil maailmarekordiga 4.20,98.