Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

Kergejõustiku MM
Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Shelly-Ann Fraser-Pryce. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Kolmekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Shelly-Ann Fraser-Pryce lõpetab Tokyos toimuva kergejõustiku MM-i järel sportlaskarjääri.

38-aastane välejalg soovis tippspordist taanduda juba eelmisel aastal Pariisi olümpiamängude järel, kuid vigastus ei lubanud tal Pariisis 100 meetri jooksu poolfinaalis startida.

"Ma ei saanud olümpial võimalust teha seda, milleks olen suuteline. See oli valus hetk, sest esimest korda kogu minu karjääri jooksul ma ei saanud stardijoonele minna," rääkis Fraser-Pryce Reutersile.

Tänavu kevadel teatas Fraser-Pryce, et jätkab sportlaskarjääri. Kuigi 100 meetri jooksu kahekordne olümpiavõitja on sel aastal võistelnud pigem harva, siis sellele vaatamata õnnestus tal saavutada Jamaica meistrivõistlustel kolmas koht, millega tagas endale pileti Tokyo MM-ile, kus annab kergejõustikusõpradele lahkumisetenduse. 

"MM-il startimine on iseenesest juba suur saavutus. Ootan seda võimalust, et saaksin tähistada pühendumust ja rõõmu, mida sport on mulle pakkunud," märkis ta.

Fraser-Pryce'i isiklik rekord 100 meetri jooksus on 2021. aastal Šveitsis joostud 10,60. Temast on kiiremini staadionisirge läbinud vaid Florence Griffith-Joyner (10,49) ja kaasmaalane Elaine Thompson-Herah (10,54). Tänavu on Fraser-Pryce'i tippmargiks 10,91, mis on maailma hooaja edetabelis 14. tulemus.

Tokyo kergejõustiku MM toimub 13.-21. septembrini.

Toimetaja: Henrik Laever

Kergejõustikutreener Peel Eesti koondisest MM-il: paneme hindeks nelja

