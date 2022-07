Fraser-Pryce: stardijoonel mind ei huvita, kes on minust vasakul või paremal pool

Shelly-Ann, 2008. aastal võitsid Pekingi olümpiamängudel oma esimese tiitlivõistluste medali. Nüüd tulid MM-il viiendat korda maailmameistriks. Kuidas sa seda tegid?

See oli 14 aastat tagasi? Mina arvasin, et kõigest viis! Olen järjepidevalt väga palju tööd teinud, algusest peale uskusin iseendasse ja see aitas mul edasi pingutada. Mitte kunagi ei tohi iseennast või kedagi teist alahinnata, sest võitmiseks peab võimalikult palju töötama ja midagi ei saa juhuse hooleks jätta. Kogemusi mul muidugi on, aga kui tööd ei viitsi teha, siis pole nendest kogemustest tolku.

Kas sa alati arvad enne jooksu, et suudad võita?

Alati! Mõtlen võidule isegi siis, kui ma vormis pole. Kõik peaksid niimoodi mõtlema. Kui sul on isegi väike võimalus võita, siis sellest piisab. Mul on väga hea meel, et olen sellise mõtteviisiga. Stardijoonel mind ei huvita, kes on minust vasakul või paremal pool. Mina keskendun ainult finišijoonele. Vahet pole, kuidas selleni jõuan, peaasi, et esimesena!

Kas järgmine aasta näeme sind Budapestis (kergejõustiku MM - toim)?

Jah, kindlasti!