Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

Sloveenia korvpallikoondise liider Luka Doncic ja rahvuskoondise juhendaja Aleksander Sekulic andsid kaotatud veerandfinaali järel mõista, et vilemehed ei olnud tasemel.

Doncic tegi Saksamaa vastu suurepärase etteaste, kui lõpetas mängu 39 punkt, 10 lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Sloveeniale sellest aga ei piisanud ning nende teekond katkes kaheksa parema seas.

Kohtumise järel Sloveenia meediaga rääkides tunnistas Doncic, et tunneb suurt pettumust oma viimase veerandi esituse pärast. "Ma olen vihane, täitsa vihane. Oleksin saanud otsustavatel hetkedel paremini mängida. Sooritasin liiga keerulisi viskeid... Aga müts maha poiste ees. Näitasime, et suudame võidelda ja kõik andsid endast maksimumi."

Doncic pidi kogu kohtumise ettevaatlik olema, sest sai mängu alguses kaks viga, millest üks oli tehniline ning teenis kohe teise poolaja alguses oma neljanda vea.

"Ma ei taha kohtunike kohta palju öelda. Sain juba mängu alguses tehnilise vea selle eest, et hüüdsin come on. Seda ei peaks veerandfinaalis karistama. Vahet pole, milline mängija seda ütleb. Nad ei andnud mulle isegi hoiatust. Ma ei saa aru, mida kohtunikud mõtlesid," märkis Doncic. "Sain neljanda vea kohe kolmanda veerandi alguses – seda ei ole minuga varem juhtunud."

Ka Sloveenia peatreener Aleksander Sekulic andis mõista, et tema meeskonda koheldi ebaõiglaselt. "Esiteks, palju õnne Saksamaale poolfinaali pääsemise puhul. Täna juhtus juba esimesest minutist palju kummalisi asju," alustas Sekulic.

"Ma tean, et meil on Luka näol tõeline superstaar, aga mängijad tema ümber teevad ränka tööd. Ja näha, et neid täna niimoodi koheldi, see teeb haiget. Eriti raske oli vaadata, kuidas poisid praegu riietusruumis piinlevad."

"Usun, et mängisime täna väga head korvpalli. Mina arvan, et olime parem meeskond. Ju siis peame vabandama, et olime nii halb meeskond, et tegime viimasel veerandil palju vigu, eriti Saksamaa vastu," torkas Sekulic sarkastiliselt.

"Kahjuks ei õnnestunud meil poolfinaali pääseda. Võime turniirilt siiski lahkuda sirge seljaga. Kõik osalised tänases mängus ei saa sama öelda," lisas Sloveenia juhendaja.

Saksamaa kohtub reedeses poolfinaalis Soomega. Teise finalisti selgitavad välja Türgi ja Kreeka.