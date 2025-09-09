Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril teise võidu

Eesti maletaja Mai Narva teenis Usbekistanis Samarkandis toimuval kõrgetasemelisel turniiril oma teise võidu ning jätkab 22. kohal.

FIDE Grand Swiss turniiril esimese viie vooruga ühe võidu ja kaks viiki teeninud Narva (reiting 2386) jätkas teisipäeval valgete malenditega võidukalt, kui alistas 25 käiguga usbekitari Umida Omonova.

Narva on kogunud kuue vooruga kolm punkti ning jagab 15 võistlejaga 20.-35. kohta, aga lisanäitajate alusel jätkab eestlanna 56 maletaja konkurentsis 22. kohal.

Venelanna Katerina Lagno ja India maletaja Vaishali Rameshbabu jätkavad viie punktiga liidritena, poole punkti kaugusele jäävad hiinlanna Guo Qi ja bulgaarlanna Antoaneta Stefanova.

Seitsmes voor mängitakse neljapäeval, Narva kohtub kasahhitari Meruert Kamalidenovaga, kes on kogunud samuti kolm punkti.