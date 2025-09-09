X!

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

Foto: Ken Mürk/ERR
Teisipäeva õhtul peab maavõistlusmängus Andorraga oma lahkumismängu Eesti jalgpallikoondise särgis Konstantin Vassiljev. Endise kapteni arvel on 158 maavõistlust ja 26 väravat ning kuhjaga emotsionaalseid momente.

"Konstantin Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija," sõnas jalgpalliajakirjanik Ott Järvela ETV saates "Terevisioon" otsekoheselt.

"Me võime rääkida, kes on olnud kõige kvaliteetsem - ma arvan, et ilmselt Ragnar Klavan. Me võime öelda, kel on olnud äkki kõige olulisem sümbolväärtus ja selleks oli Mart Poom, sest tema eeskuju, mida ta seadis üheksakümnendatel ja 2000-ndate alguses, oli väga-väga tähtis. Kes on olnud Eesti koondise kõige kõvem kapten? Raio Piiroja."

"Aga Eesti jalgpallikoondise kõige mõjukam mängija on olnud Konstantin Vassiljev sellepärast, et sisuliselt 16 aastat... 2007. aasta lõpust alates 2024. aasta alguseni erinevad peatreenerid - Viggo Jensen, Tarmo Rüütli, Magnus Pehrsson, Martin Reim, Karel Voolaid, Thomas Häberli - nad kõik ei soovinud Vassiljevit kõrvale lükata, vaid vastupidi, nad kõik tundsid vajadust ehitada meeskonna mäng väga palju Vassiljev erilistest oskustest lähtuvalt."

"Võib alati vaielda, kas see oli kõigi 16 aasta jooksul ainuõige tee," jätkas Järvela. "Aga ometi need erinevad peatreenerid erinevatest koolkondadest ja erineva jalgpallilise taustaga - kõik leidsid selle olevat mõistliku tee."

"Siit saab järeldada vaid üht asja. Konstantin Vassiljevis peituv talent - kui see oli nende treenerite jaoks nii ahvatlev, siis see peab olema väga-väga eriline. Eks me ole jalgpalliväljakutel seda näinud küll."

Kui aastaid oli Vassiljevil laitmatu renomee, siis viimased aastad on pakkunud Eesti avalikkuses seoses sõjategevusega Ukrainas mõnevõrra vastuolulisi hetki. Näiteks kuulus ta nende jalgpallurite hulka, kes poseeris Venemaa koondise peatreener Valeri Karpiniga ega mõistnud paljude silmis piisavalt üheselt ja karmilt hukka Venemaa sõjategevust.

"Ma arvan, et igaüks otsustab ise ja tegelikult nii ongi," vastas Järvela, kuidas see Vassiljevi pärandit mõjutab. "See tuleneb lõpuks iga inimese iseenda sisetunnetusest, kuidas ta kogu komplekti näeb."

"Kindlasti on neid, kes täna õhtul staadionile ei lähe, kes ei taha minna. Oleme ausad, neid inimesi Eesti spordis on. Aga samamoodi ka neid, keda see ei sega niivõrd, et nad laseks end täna häirida."

Eesti - Andorra mängult alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kell 18.45.

Toimetaja: Siim Boikov

