TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

See on ühtlasi kahe pikaaegse koondislase lahkumismäng tippjalgpallist, kui viimast korda astuvad rahvusmeeskonna särgis väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste.

Eestil ja Andorral on päris pikk ühine ajalugu, sest omavahel on mindud vastamisi tosin korda ja alati on jäänud peale Eesti.

Esimest korda mängiti 1996. aasta novembris Andorras ja siis saavutas Eesti koguni 6:1 võidu, mis tähistab ka seeria suurimat.

Viimati kohtuti 2016. aasta juunis, kui peeti sõprusmäng A. Le Coq Arenal. Siis võitis Dmitri Kruglovi ja Frank Liivaku väravatest Eesti skooriga 2:0.

Vassiljev on mänginud Andorraga kolm ja Teniste kaks korda.