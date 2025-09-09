Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

Eesti jalgpallikoondis pidas teisipäeval A. Le Coq Arenal maavõistluse Andorraga ning sai ohtralt võimalusi, aga ei suutnud realiseerida ning kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Eesti koondise eest jooksid alguses väljakule rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev ning oma sajanda koondisemängu kirja saanud Taijo Teniste, kes vahetati 32. minutil viimast korda sinisärgis välja.

Seejärel asus võõrustaja selgelt mängutempot dikteerima ning jõudis mitmel korral Andorra karistusalasse, eriti viimasel veerandtunnil, aga head võimalused väravaga ei päädinud ja sõprusmäng lõppes enam kui 4500 pealtvaataja ees 0:0 viigiga.

"Esimesel poolajal olime natuke hädas võimaluste leidmisega, aga teisel poolajal jõudsime päris palju kasti, saime lõpus mitu korda löögile. Raske seedida, aga mingeid vabandusi ei otsi. Tulime siia hästi mängima ja võitma, peame analüüsima, mida teistmoodi teha," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Peame ise olema kriitilised ja võtma motivaatorina, et järgmistes mängudes olla tugevamad."

"Energiatase oli üldiselt madal, vastane tuli siia, nad on teinud Inglismaal elu raskeks ja paljudel suurtel. Nad tõid tempo alla ja meil pole pikka aega sellist kogemust olnud, kuidas sellise vastase vastu mängida," lisas juhendaja. "Me ei olnud kõige enesekindlamad ülesehituses, eriti esimesel poolajal."

Eesti jätab seljataha valusa koondiseakna, sest võõrsil tuli tunnistada Itaalia 5:0 paremust ja nüüd jäeti kääbusriigi vastu väravad löömata. "Võimalusi oli mitme värava jagu. Oli selline päev, et pall ei läinud sisse," sõnas ründaja Rauno Sappinen. "Jõudsime viimasele kolmandikule, tekitasime momente, väga palju momente. Viimane löök jäi puudu, pall oli vaja võrku kinni rammida. Kahjuks ei suutnud."

Sappinen ütles, et 41-aastane Vassiljev ja 37-aastane Teniste tegid oma viimases koondisemängus energilise esituse. "Taijo tegi ühele vastasele jalge vahelt ja Kostja andis mulle ühe väga hea söödu, kus oleksin pidanud lööma värava," lisas Sappinen, kes on mänginus Vassiljeviga pikalt koos ja on nüüd koondiselegendi juhendatav FC Floras. "Temaga on meil alati olnud väga huvitavad vestlused, ta näeb jalgpalli väga omamoodi nurga alt. Need söödud, mis ta andis, on ja olid ründajana väga erilised."

Kaitsja Märten Kuusk oli viigis pettunud ning tõdes, et eestlastel jäi teravusest ja nahaalsusest puudu. "Hoidsime palli küll, aga mängisime liiga ümmarguselt. Ei jõudnud esimesel poolajal nende kasti hästi, ei mänginud võimalusi välja," sõnas ta. "Teisel poolajal saime paremini sisse, saime veel kõrgemalt üles ehitada. Oli võimalusi ära lüüa, peame lihtsalt ise ära lööma. Jäi sellest viimasest täpist puudu."

Kuusk lisas, et koondiseaknast saab positiivse asjana kaasa võtta selle, et Itaalia vastu suudeti väravat 60 minutit puhtana hoida. "Meil on veel kogemust juurde vaja saada. Igaüks peab klubi juures tööd tegema, et veel rohkem selliste vastaste vastu saaks mängida ise palliga. Mitte lasta seisu nii, et kui üks või kaks [väravat] tuleb, siis tuleb rohkem," ütles ta.

"Andorraga läksime võitma, aga ei tulnud. Me ei lasknud kaitses midagi teha, see oli positiivne. Aga peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma," lõpetas Kuusk.